Тест. Прізвиська козаків-запорожців та їх значення

До Дня українського козацтва (Покрова, 14 жовтня) пропонуємо вам пройти тест на знання значень і смислів козацьких прізвищ. Тлумачення деяких вас сильно здивують. Наприкінці тесту, залежно від успішності результатів, дізнаєтеся, яке звання ви могли б отримати в Запорізькій Січі, відповідно до ваших умінь і знань. Хочете перевірити?