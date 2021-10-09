Тест. Прізвиська козаків-запорожців та їх значення
До Дня українського козацтва (Покрова, 14 жовтня) пропонуємо вам пройти тест на знання значень і смислів козацьких прізвищ. Тлумачення деяких вас сильно здивують. Наприкінці тесту, залежно від успішності результатів, дізнаєтеся, яке звання ви могли б отримати в Запорізькій Січі, відповідно до ваших умінь і знань. Хочете перевірити?
Гайда!
1/10
За легендою, місто Харків заснував козак, якого звали...
Харитон
78%
Харя
22%
"Хорьок"
0%
Версію з "хорьком" відразу відмкидаємо, оскільки українською цей звір іменується взагалі неспівзвучно - "Тхір". Версія з Харею теж малоймовірна - швидше вже нащадків козака з настільки немилозвучним прізвищем іменували б Харченками. А ось Харитон - Харько (за аналогією з Григорій - Грицько) є найвірогіднішим варіантом.
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2/10
Хто такий Шмаровоз?
Сутенер
38%
Неохайна людина
13%
Слюсар рухомого складу на Січі
50%
"Не князь я! — гірше шмаровоза, І дам собі урізать носа, Коли Еней Латину зять” (Іван Котляревський, “Енеїда”).
Правильних відповідей два: Шмаровоз - той, хто змащував механізм возів дьогтем - брудна робота. Пізніше так стали називати просто неохайно одягнену людину, бруднулю.
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3/10
Яке з цих прізвиськ-прізвищ нереальне?
Панібудьласка
38%
Неїжпапа
25%
Лупидід
38%
За даними проєкту ridni.org, в Україні і зараз мінімум 52 носії прізвища Панібудьласка (найбільше на Дніпропетровщині) і 71 з прізвищем Неїжпапа (переважно на Вінниччині). А ось "лупити діда" не дозволялося ні за часів Запорізької Січі, ні зараз - це вигадане прізвище.
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4/10
Яка козацьке прізвище НЕ зустрічається в казці "Котигорошко"?
Вернивода
50%
Вернигора
38%
Вернидуб
13%
Казкові богатирі Вернигора (переставляв гори) і Вернидуб (виривав з корінням столітні дуби) є в казці. Є і Вернивода, але в "Котигорошку" він присутній під відомішим своїм ім'ям, Крутивус. Це чарівник, який міг керувати рухом води, крутячи вус в одну або іншу сторону.
Вернигора, Вернидуб і Крутивус - традиційні козацькі прізвища-прізвиська.
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5/10
За яким принципом козакам на Січі давали прізвища Волошин, Гуржій, Литвин?
За етнічним походженням
83%
За родом їхньої військової спеціалізації
17%
За їхньою професією
0%
Такі прізвиська давали за належністю до того чи іншого народу: Волошин - з Молдавії (Валахії), Гуржій - грузин, Литвин - білорус або литовець. Також на Січі зустрічалися прізвища Турчин, Лях, Москаленко, Сербін і інші - всі вони пов'язані з етносом.
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6/10
На Дніпропетровщині є село, назване ім'ям засновника-козака, який мав якийсь фізичний дефект. Як воно називається?
Загубинога
50%
Кривоносівка
17%
Шестірня
33%
Загубинога - поширене козацьке прізвище, але населеного пункту з такою назвою в Україні немає.
Кривий ніс вважався не таким вже й дефектом у козаків, а носіїв цього прізвища - тисячі. Є і два села Кривоносівка на Сумщині і Черкащині.
Кривий ніс вважався не таким вже й дефектом у козаків, а носіїв цього прізвища - тисячі. Є і два села Кривоносівка на Сумщині і Черкащині.
Йдеться ж про село в Криворізькому районі Дніпропетровської області, яке називається Шестірня. За легендою, у козака, який заснував тут хутір, на одній з рук було шість пальців – так його всі ї кликали, так на честь нього і назвали село.
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7/10
У кого з цих знаменитих ватажків козацтва НЕ козацьке прізвище?
Іван Мазепа
50%
Петро Сагайдачний
33%
Пилип Орлик
17%
Мазепа і Сагайдачний носили козацькі прізвища. Слово "мазепа" означає "нечупара" або "грубіян", "сагайдак" - це торба для стріл.
А Орлик - взагалі не прізвисько і до Запорізької Січі відношення не має. Це прізвище знатного чеського роду, чиїм нащадком і був автор першої в світі Конституції.
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8/10
Часто прізвиська козакам давали за іменами птахів, знаходячи спільні риси характеру в тієї чи іншої людини. Яке прізвисько-прізвище тут зайве?
Гоголь
33%
Деркач
33%
Соломаха
33%
Гоголь - дика качка. Деркач - теж птах (російською - коростель).
Соломаха ж - це з галузі кулінарії, похідна каша козаків (частіше з гречки). А також - прізвисько, яке козаки давали майстерному (або - не дуже) кухареві, який варив цю саму соломаху.
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9/10
Предки кого з перерахованих президентів України могли бути козаками-запорожцями?
Кучма
67%
Порошенко
33%
Янукович
0%
"Кучма" - шапка козаків і популярне прізвисько на Січі. Предки Порошенко також могли отримати прізвисько Порох, бо мали відношення до стрілецької зброї.
Янукович - точно не козацьке прізвище, і якщо б президент-утікач потрапив на Січ, то, мабуть, отримав би прізвисько Зірвишапка.
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10/10
Як часто називали на Січі людину худої статури, яка не має великою силою?
Малюта
50%
Махина (Махиня)
33%
Підкова
17%
Запорожцям було не позичати почуття гумору. Тому козаки часто давали прізвиська побратимам за принципом "від зворотного": богатир ставав Малютою, а його антипод, а козак, який не відзначався антропометрією, Махинею.
Ну, а Іван Підкова - історичний персонаж, який володів нереальною силою. За переказами, умів гнути кінські підкови.
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