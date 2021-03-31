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  1. Інтерв'ю зірок

Повністю закрити Київ не вийде. Інтерв'ю із заступником глави КМДА про жорсткий локдаун

31 березня, 18:45

Олександр Марущак Олександр Марущак

Як отримати спецпропуск на громадський транспорт, чи буде комендантська година і мобільні госпіталі – отримали відповіді з перших вуст

З 5 квітня в Києві вводяться жорсткі обмеження. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, з понеділка в столиці закриваються школи і дитячі садки, а весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками. Кияни вже користувалися такими пропусками в минулому році під час карантину. Як буде цього разу, сайт "Сьогодні" дізнався у Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА.

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Віталій Кличко і його першийй зам – Микола Поворозник. Фото: КМДА

Віталій Кличко і його першийй зам – Микола Поворозник. Фото: КМДА

Як отримати спецперепустку на транспорт

- Як можна отримати спецперепустку для проїзду в міському транспорті? До речі, рік тому спецперепустки діяли тільки в наземному транспорті.
- Так, рік тому метрополітен був закритий. В цей локдаун метро працюватиме разом з громадським транспортом в режимі спеціальних перевезень. Видаватимуть спеціальну перепустку на всі види транспорту.

- Як спецперепустку зможуть отримати кияни, яким вона необхідна для поїздок на роботу?
- Потрібно буде зробити колективну заявку. Ми завтра повідомимо детально, як можна буде отримати спеціальну перепустку. Ми це зможемо зробити тільки після того, як буде опубліковано документ про введення обмежень.

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- Минулого локдауну було багато конфліктів через перепустки, а тепер сюди додасться ще й метрополітен. І, до речі, були підробки, їх продавали в інтернеті...
- Поки рано говорити про підробки. Зрозумійте правильно, ми не влаштовуємо зараз челендж – хто правий, а хто винен. Зараз ми хочемо захистити всіх і кожного від хвороби, яка на цей момент вирує в місті Києві.

На відміну від минулого року, метрополітен не закриють. Але доступ до нього буде обмежено

На відміну від минулого року, метрополітен не закриють. Але доступ до нього буде обмежено

Комендантська година і терміни обмежень

- Сьогодні вранці деякі чиновники говорили про можливість введення в Києві комендантської години. Скажіть, чи варто цього очікувати?
- Поки це чутки. Минулого локдауну ми її не вводили, і поки вона теж не розглядається. Думаю, зараз немає необхідності впровадження таких суворих заходів.

- А чому обмеження у Києві введено саме до 16 квітня? Це за порадою медиків?
- Ми не приймаємо рішення одноосібно. Наприклад, Віталій Кличко або я, або хтось ще. Є фахівці, які приймають рішення колективно – медики, вчені, Держпродспоживслужба. Вони визначають терміни обмежень, які дозволять розірвати ланцюжок поширення інфекції. Це головне завдання таких обмежень, плюс – розвантажити медичну систему міста і зменшити кількість госпіталізацій.

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- Мер неодноразово заявляв, що відомчі установи не хочуть ділитися з містом ліжками для прийому хворих. Питання залишається невирішеним?
- Що стосується "Укрзалізниці", то питання зрушило з місця. Лікарня залізничників вже почала приймати пацієнтів. Вирішуємо всі виникаючі проблемні нюанси. А ось питання з академічними ліжками (мається на увазі Національна академія медичних наук. – "Сьогодні") поки на стадії вирішення. Було прийнято відповідну постанову Кабміну про надання їм субвенції на закупівлю необхідного обладнання. Сподіваюся, що вже з наступного тижня ми почнемо туди госпіталізувати хворих.

Кількість ліжок розширять за рахунок відомчих дікарень. Процес уже почався

Кількість ліжок розширять за рахунок відомчих дікарень. Процес уже почався

Мобільні госпіталі і кількість ліжок

- Минулого року обговорювалося розгортання мобільних госпіталів для прийому хворих в разі зростання захворюваності. Зараз це не обговорюється?
- На сьогоднішній день ситуація з кількістю ліжкомісць у лікарнях не змінилася. Маючи в місті понад 10 тисяч ліжкомісць у відомчих установах і лікарнях, плюс персонал, який може виконувати свою роботу, говорити про розгортання мобільних пунктів нелогічно. Госпіталі потрібно обладнати, а у відомчих лікарнях вже є все необхідне. Потреби в розгортанні госпіталів я поки не бачу.

- Фактично, Київ повернувся до локдауну зразка 2020 року. Тоді і залізничне сполучення було закрито. А цього разу не планують зупинити рух поїздів?
- Міжміське і міжнародне залізничне сполучення знаходиться в підпорядкуванні уряду. Поки все буде працювати в тому ж режимі, як і раніше.

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- Тобто до Києва можна буде приїхати і виїхати з нього. А як же інфекція?
- Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав.

- А приватні маршрутки в Києві працюватимуть в період з 5 по 16 квітня? Чи вони теж возитимуть людей за спеціальними перепустками?
- Зараз ми ведемо з ними переговори. Думаю, ми знайдемо якийсь компроміс, щоб на приватних маршрутах теж курсували автобуси. Я на це сподіваюся.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися країною. Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі: На порозі жорсткого локдауну

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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