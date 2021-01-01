Головна Новини Life Спорт
Facebook
Youtube
Instagram
Telegram
Як сучасні технології змінюють на краще видобуток вугілля в Україні прямо зараз
Напередодні професійного свята, Дня шахтаря (29 серпня), пропонуємо вирушити з нами в подорож підземним світом людей і технологій. Вперед і... вниз!
МАЙНА!
Як перетворити зло на добро, знають в гірничих виробках ДТЕК "Першотравенське", де на шахті "Степова" навчилися добувати енергію з... метану! Це небезпечний газ, який виділяється в гірських виробках при видобутку вугілля. Якщо його накопичується у виробках забагато, може статися руйнівний вибух. На "Степовій" газ тепер не тільки відкачують на поверхню, щоб убезпечити шахтарів, а й перетворюють на електрику і тепло на спеціальній когенераційній установці, уникаючи таким чином шкідливих викидів в атмосферу. Win-win!
частина 1
ДТЕК реалізував цей проєкт спільно з компанією Recycling Solutions. На сьогодні це один з небагатьох діючих в Україні проєктів в альтернативній енергетиці з когенерації на основі промислових газів. Він забезпечує 1,56 МВт номінальної потужності електроенергії. А вироблена електро- і теплова енергія йде на потреби шахти для обігріву та енергопостачання "Степової".
Ільдар Салєєв,
генеральний директор ДТЕК Енерго
"ДТЕК - відповідальна компанія, яка активно впроваджує технології, що допомагають знизити негативний вплив промислового виробництва на екологічний стан регіонів. Проєкт з виробництва електро- і теплової енергії з метану - це передусім скорочення викидів парникових газів і крок в сторону декарбонізації. На шахті "Степова" ми щороку видобуваємо близько 2 млн тонн вугілля. І тут утворюється велика кількість газу метану. Раніше ми його відкачували і викидали в атмосферу, а зараз - перетворюємо на електрику з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Поступове скорочення використання вугілля і зниження утворення відходів повністю відповідає цілям ESG-стратегії, яку компанія прийняла 2019 року".
Нульовий травматизм на виробництві - мета №1 будь-якого великого підприємства. Із шахтою жарти погані й самодисципліна повинна бути на найвищому рівні. Але стаються і нещастні випадки, винуватцем яких може стати як техніка, так і людський фактор.

На збагачувальній фабриці ДТЕК "Павлоградська" мінімізують небезпеку за допомогою ноу-хау. Тут встановили вздовж конвеєрів лазерні та відеобар'єри. Це своєрідний "робокоп" - робот-поліцейський: прилади реагують на присутність людини в забороненій зоні й зупиняють роботу обладнання. Лазерний бар'єр довжиною понад 100 метрів спостерігає за людьми: якщо працівник перетинає промінь, що проходить уздовж всієї небезпечної зони конвеєра, то відразу ж спрацьовує звукова і світлова сигналізація, а робота конвеєра зупиняється.
Підземний "робокоп" не тільки вмикає сигналізацію і зупиняє конвеєр, але ще і записує відео і відправляє повідомлення на електронну пошту "кому треба", після чого зазвичай з порушником проводять додатковий інструктаж.

Як показує статистика, штучний інтелект непогано навчився дисциплінувати людей: випадки травматизму на ДТЕК ЦЗФ "Павлоградська" після введення ноу-хау зменшилися.
частина 2
Наталя Литвинова,
машиніст конвеєра ДТЕК ЦЗФ "Павлоградська"
"Ці бар'єри служать додатковим фактором захисту, дисциплінують. Завдяки ним я і колеги відчуваємо себе в більшій безпеці. Завжди є людський фактор, коли хтось порушує навмисно або через незнання. Тому це нововведення вбереже життя і здоров'я необережних співробітників. ДТЕК Енерго - відповідальна і надійна компанія, яка дбає про співробітників. Зокрема - застосовує в повсякденній роботі новітні цифрові технології, щоб покращити захист людей".
Шахта "Ювілейна" (ДТЕК шахтоуправління "Першотравенське") - унікальна не тільки за мірками гірничодобувної галузі. Це місце внесене до Національного реєстру рекордів України, оскільки саме тут найглибший Wi-Fi у всій Україні. На глибині понад 500 метрів - це середня глибина Червоного моря! Днями тут відзначили першу річницю встановлення рекорду.
І це не просто "іграшка": Wi-Fi-інфраструктура стала фундаментом для подальшого інноваційного кроку - створення системи позиціонування персоналу. Головна мета - посилити безпеку праці під землею за рахунок неосяжних можливостей цифрових технологій.
Маячки забезпечили покриття близько 80 км гірничих виробок (а це більше, ніж все київське метро). А півтори тисячі шахтарів на "Ювілейній" забезпечили smart-лампами. Вони не тільки освітлюють гірничі виробки, а й у режимі реального часу передають на диспетчерський пульт поверхні, де саме перебуває людина під землею, - з точністю до 10 метрів (а це особливо важливо в разі аварійної ситуації).

У нових ламп є ще кілька важливих опцій - вони визначають рівень метану навколо працівника і передають цю інформацію диспетчеру. Якщо концентрація газу критична, у диспетчера відразу активується тривожний сигнал, а шахтар на свою лампу отримає повідомлення з проханням покинути небезпечну зону.
частина 3
Дмитро Кислицин,
заступник начальника дільниці вентиляції і техніки безпеки з впровадження проєктів програми MODUS на ДТЕК ШУ "Першотравенське"
"Система зв'язку в шахті, звичайно ж, існувала завжди. Однак швидкість комунікацій залишала бажати кращого. Тому що підземні стаціонарні телефони розміщені досить далеко один від одного. Шахтарям іноді було необхідно долати чималу відстань або взагалі повертатися на поверхню, щоб повідомити про проблему, отримати консультацію фахівця або доступ до важливої інформації. Але в аварійних ситуаціях кожна секунда важлива, а від швидкості й точності комунікацій залежить життя і здоров'я працівників, а також безперервність виробничого процесу".
Ільдар Салєєв,
генеральний директор ДТЕК Енерго
"Цифрова екосистема шахти - це знаковий проєкт комплексної програми цифрової трансформації MODUS, яка діє в компанії. Це і є приклад в мініатюрі нинішнього connected world, де все стає взаємопов'язаним і під'єднаним до мережі. Такого роду проєкти - наш внесок у трансформацію енергетики, енергонезалежність країни, це доказ досягнень ДТЕК у сфері цифрової трансформації".
Реальність, яку передбачали в фільмі "Пригоди Електроніка", вже настала. Пам'ятаєте пісеньку про "Вкалывают роботы, а не человек"? Так ось, на "Першотравенському" РМЗ (ПРМЗ) замість людини вже працює робот, який здійснює внутрішню наплавку деталей.

Робота "звуть" ARC Mate 100iD, і він анітрохи не схожий на кіношних андроїдів - насправді це цілий комплекс обладнання автоматичного наплавлення, який використовується для капітального ремонту гірничошахтного обладнання. І про те, що ARC Mate 100iD "відібрав" у когось робоче місце, не йдеться. Робот просто виконує ту роботу, з якою з тих чи інших причин не може впоратися його колега - гомо сапієнс.
Також передчасно говорити і про роботу "розумної машини" повністю в автоматичному режимі. Роботом керує оператор з пультом управління. Хоча робот і сам здатний "приймати рішення". До того ж, він діє якраз згідно з першим правилом робототехніки, придуманим давним-давно письменником-фантастом Айзеком Азімовим: "Робот не може заподіяти шкоду людині". Для забезпечення техніки безпеки навколо роботу встановлені "світлові ворота". Це двопроменевий фотоелектричний бар'єр, і якщо до зони дії ARC Mate 100iD потрапляє людина, то робота комплексу миттєво зупиняється. Перше правило робототехніки - в дії!
частина 4
Ігор Канін,
директор ПРМЗ
"До нас часто на ремонт направляють важливі деталі силової гідравліки секцій механізованого кріплення - плунжери і циліндри. Найчастіше зношеність цих деталей критична, а через маленький діаметр отвору циліндрів зварнику майже неможливо дістатися до місця ремонту. Такі деталі йшли в брак, і треба було виготовляти нові комплектуючі. А ось робот ARC Mate 100iD їх чудово відновлює".
Підбиваючи підсумки нашої подорожі до підземного світу людей і технологій, можна зробити такий висновок: майбутнє - вже тут, роботи поруч з нами, і це - не фантастика! В ДТЕК вважають, що нові технології - це необхідність в сучасному світі. Інновації підвищують безпеку і екологічність виробництва, полегшують працю, роблять енергію чистіше і доступніше.

Водночас прогнози про те, що роботи витіснять гомо сапієнс та виграють у людини конкуренцію за робочі місця, наразі не підтверджуються. Головною на виробництві, як і раніше, залишається Людина. Що не заважає і роботам "з чистою совістю" приєднатися до святкування Дня шахтаря.
підсумки
ВІРА!
© Segodnya.ua, 2021. Всі права захищені.

Продюсер: Руслан Меженський
Креативний лідер: Олексій Сисоєв
Іллюстрації: Таша Шварц
Дизайнер: Олена Бібер
Джерела: Getty Images.com, Freepik.com, AdobeStock
МЕНЮ
ПІДПИШІТЬСЯ
Когенераційна система
Робот ARC Mate 100iD