Оксана Чехместренко

Вона – мати трьох дітей і щодня носить на собі сорок кілограмів спорядження. Оксана Чехместренко – перша українська жінка-водолаз. Нині працює в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення. Хоча всього кілька років тому її життя було пов'язане з бухгалтерією.



Чехместренко тренується по кілька разів на тиждень. Вона – неодноразова чемпіонка національних і міжнародних пожежно-рятувальних змагань, на яких треба долати вкрай складну дистанцію з вагою понад 20 кілограмів, а ще – евакуювати 80-кілограмового постраждалого (його роль виконує манекен). Оксана шукає під водою не тільки речові докази, а й людей. І це – найскладніше в її роботі.