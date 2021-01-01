Про нагороду ГероЇ
Нагорода «Герої Сьогодні»
«Герої Сьогодні» – це нагорода, яку новини «Сьогодні» запроваджують на знак поваги до українців, чиї вчинки вражають самовідданістю та сміливістю.

Серед нас живуть особистості невідомі широкому загалу, але надважливі для земляків, яким подарували друге народження або ж щодня дають надію на краще життя. Ці люди діють за покликом серця, не розраховуючи на жодне визнання. Вони не вагаються, і роблять впевнений крок назустріч ризику, який іноді може скінчитися фатально.

Мужність та рішучість наших героїв стали новою точкою відліку для десятків земляків.
Ми дякуємо відважним українцям і прагнемо, щоб про їхні подвиги довідалися інші.
Ведучі церемонії
Нагородження відбулося на мальовничій локації Києва – біля монумента «Батьківщина-Мати». Головні ведучі свята Василь Голованов та Віолетта Логунова розповідали про життя героїв і запрошували їх поділитися неймовірною історією.
Ведучі церемонії
Нагородження відбулося на мальовничій локації Києва – біля монумента «Батьківщина-Мати». Головні ведучі свята Василь Голованов та Віолетта Логунова розповідали про життя героїв і запрошували їх поділитися неймовірною історією.
Річард Горда
Волонтер і завзятий рибалка Річард Горда та його друг уже мали вертатися додому з зимової риболовлі, аж до них підбіг незнайомець і покликав на допомогу – могла потонути дитина.

Рибалка спінінгом за лічені хвилини підтягнув до берега крижину, на якій стояв одинадцятирічний хлопець. Відео цього дивовижного порятунку менш як за добу набрало понад 350 тисяч переглядів у мережі. Річард вирішив опублікувати ролик, щоб застерегти інших відчайдухів від необачних учинків.



Нагороду герою вручала українська артистка, співачка та улюблениця публіки –
Катерина Бужинська
Олександр Пономарьов
український співак, композитор та народний артист України також привітав героя
«Дуже радий долучитися до такої акції у підтримку людей, наших героїв. Я був вражений, коли дізнався, що звичайний хлопець не розгубився у складній ситуації, а врятував дитині життя. Річарде, ви — мій герой!»
Олександр Мірошніченко
У провінційному містечку Глухові екскурсовод і краєзнавець Олександр Мірошніченко започаткував екорух. Спершу сам збирав і сортував побутові відходи, пізніше залучив до роботи школярів та інших городян. Міська влада пішла назустріч й встановила урни для різних сортів сміття.

Екоактивіст та волонтери влаштували в місті Громадську сортувальню сміття на території будинку Миклашевських. Це старовинна пам'ятка архітектури, але до неї нікому нема діла. Мета Олександра – відремонтувати історичну будівлю (полагодити дах, закрити діри) і навчити людей сортувати відходи.


Нагороду герою вручала українська актриса театру та кіно –
Катерина Гулякова
Alyosha
українська співачка, композиторка та авторка пісень привітала героя
«Важливо у День Незалежності відзначати наших героїв — українців, які дбають про нашу природу і про людей, які поруч. І такий українець — це Олександр. Він робить багато добрих справ для нашої України».
Степан Вознюк
Фельдшер швидкої допомоги пробирався через снігові замети до пацієнта два кілометри. Разом із водієм він поїхав на виклик у село Воронів на Рівненщині. Але дорогу до будинку хворого геть замело снігом. Степан вирішив іти пішки, хоч і провалювався в кучугури заввишки понад метр.

Коли побачив недужого, зрозумів, що той у тяжкому стані й потрібна термінова госпіталізація. Але як донести його до автівки? Зарадила сусідка.


Нагороду герою вручала заслужена артистка України –
Людмила Ардельян
Тарас Тополя
соліст популярного гурту «Антитіла» привітав героя
«Премія «Герої сьогодні» дуже важлива для народу. Степане, ви врятували людське життя! І не тільки для мене, а й для всіх українців ви — справжній герой!».
Світлана Земліна
Світлані доповіли, що в її підрозділі є поранені. Дівчина, не гаючись, наділа бронежилет, ухопила медико-санітарну сумку й побігла до опорника. З окопу побачила страшну картину: декілька тіл лежали нерухомо. До них було метрів сто. Світлана лізла багнюкою, щоб урятувати хлопців.

Доповзла до першого, але він уже був мертвий. Підвела голову. Ще троє – без ознак життя, а двоє – поранені. До них і кинулася, хоча ворожий вогонь не припинявся ні на мить.


Нагороду героїні вручав український актор театру і кіно –
Віталій Борисюк
Олег Винник
український співак, автор пісень та актор
«Я хочу особливо відзначити українців, які захищають нашу Батьківщину, ризикуючи власним життям. Вчинок Світлани має бути у підручниках історії України, щоб наші діти знали своїх героїв. Українки не тільки найкрасивіші, а й найхоробріші!».
Команда бабусь-чирлідерок
Капітану, засновниці і найстаршій учасниці унікальної команди – 71 рік. Валентина все життя займалася спортивною гімнастикою, а два роки тому вирішила створити групу чирлідерок із бабусь, які, попри вік, танцюють і виступають на сцені. Щоб залишатись у формі, вони тренуються двічі на тиждень. Це єдина українська команда чирлідерок старшого віку. Їхнім суперницям зазвичай – менш ніж 30 років.
Амадор Лопес
український співак
«Дуже радий привітати таку чудову команду, що не знає перепон. Ви прекрасні, вся країна дивиться на вас із захопленням!».
Казбек Тедеєв
Побачивши некеровану машину, що на повному ходу злетіла з дороги в Русанівську протоку, він, не вагаючись, кинувся в крижану воду і витягнув на берег водія та його дружину. А коли переконався, що врятовані в безпеці, скромно пішов. Прізвище назвати відмовився. Та героя розшукали. Ним виявився Казбек Тедеєв – прокурор і відданий фанат футбольного клубу «Шахтар».
Нагороду героєві вручала народна артистка України –
Ольга Сумська
Андрій П'ятов
український футболіст, воротар донецького «Шахтаря»
«Дуже приємно, що у нашій країні є вболівальники, які зберігають людські цінності. Казбек ризикнув власним життям заради інших. Це приклад для мене й для всієї України!».
Микола Головань
Скульптор Микола Головань невпинно впродовж сорока років створює Луцький будинок з химерами. Споруда, прикрашена кам'яними скульптурами різних стилів, – одна з найпопулярніших туристичних принад міста Луцька. А сам Головань уже став місцевою легендою.
Домініка Чєкун
Домініка — співачка з села Старі Коні Рівненської області. Володарка унікального голосу, вона опанувала складну старовинну техніку співу й стала берегинею етнокультури Полісся. У свої 85 років гастролює по всьому світу і прославляє поліський спів. Знає 150 пісень, понад два десятки з яких внесено до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.


Наталія Могилевська

народна артистка України привітала героя
«Бути унікальним — це вже героїзм! Домініко, я хочу привітати вас з таким унікальним та магічним голосом. Хочу, щоб ви тішили геніальним співом весь світ й, безумовно, нашу Україну!».
Олександр Зіненко
Герпетолог Олександр Зіненко вивчає небезпечних плазунів уже багато років. Чорна з жовтим хвостом гадюка Нікольського – один із трьох видів отруйних змій, що живуть в Україні. Отрута цієї гадюки на 65 відсотків складається з одного токсину. Олександр виявив речовину, яка його знешкоджує, тобто винайшов сучасний спосіб лікування. Свою наукову роботу герпетолог опублікував у престижному швейцарському журналі.


Нагороду герою вручав український актор театру та кіно –
Олексій Тритенко
Володимир Остапчук
Ведучий розважального шоу «Маска» на каналі «Україна» привітав героя
«Україна завжди вирізнялася талановитими людьми, а наші вчені знанні на весь світ. Один з таких — Олександр, який отримав цю важливу нагороду «Героя Сьогодні».
Оксана Чехместренко
Вона – мати трьох дітей і щодня носить на собі сорок кілограмів спорядження. Оксана Чехместренко – перша українська жінка-водолаз. Нині працює в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення. Хоча всього кілька років тому її життя було пов'язане з бухгалтерією.

Чехместренко тренується по кілька разів на тиждень. Вона – неодноразова чемпіонка національних і міжнародних пожежно-рятувальних змагань, на яких треба долати вкрай складну дистанцію з вагою понад 20 кілограмів, а ще – евакуювати 80-кілограмового постраждалого (його роль виконує манекен). Оксана шукає під водою не тільки речові докази, а й людей. І це – найскладніше в її роботі.
Марія Єфросініна
українська телеведуча, громадська діячка привітала героїню
«Бути жінкою достатньо непросто, а займатися важкою справою ще й в оточенні чоловіків — це взагалі космос. Тому, пані Оксано, дякую вам, що ви є неймовірним прикладом для мільйонів жінок!».
Ірина Галай
Ірина стала першою українкою, яка підкорила Еверест. Але цього їй виявилося замало. Після найвищої вершини світу альпіністка обрала нову мету – К2. Майже чверть сходжень на цю гору, яку називають горою смерті, завершується фатально. Проте Ірині К2 підкорилася, і там вона теж була першою українкою. Жінка зізнається: гірський адреналін для неї — невіддільна частина життя.


Нагороду героїні вручав український артист балету та народний артист України –
Олександр Стоянов
Ольга Цибульська
українська співачка привітала героїню
«Я живу в одній країні з дівчиною, яка підкорила одну з найнебезпечніших вершин К2. Я пишаюсь, що живу з Іриною Галай в один час. Вона для мене — героїня!».
Микола Чайкін
Колишній учитель німецької керує однією з найбільших у Маріуполі шкіл. Тут 800 учнів і 57 учителів. Конкурс на посаду виграв у трьох претендентів, значно старших і досвідченіших. Журі підкорили ідеї молодого педагога, приміром, залучати учнів до створення шкільної програми.

Новий директор не забороняє учням користуватися мобільними телефонами, бо вважає, що вони потрібні для пошуку інформації, якої нема в підручниках. Крім того, планує запроваджувати елементи дистанційного навчання і допомагати дітям визначитися з майбутньою професією.


Нагороду герою вручала українська співачка і науковець, заслужена артистка України –
Ярослава Руденко

Павло Зібров
Народний артист України привітав героя
«Наша країна молода та амбітна і люди, які живуть в Україні — теж дуже амбітні! Микола став наймолодшим директором школи й це дуже показово. Адже для професіонала не важливий вік!».
Іван Стадник
Водій центру з ремонту та експлуатації розподільних мереж Білоцерківського району ДТЕК Київські регіональні електромережі Іван Стадник не розгубився в екстреній ситуації і врятував колезі життя.

Виконуючи роботи за нарядом, один з електромонтерів знепритомнів. Іван швидко оглянув колегу – той не дихав, пульсу не було. Стадник одразу сповістив керівника робіт і, поки викликали швидку допомогу, разом з іншим електромонтером робив непрямий масаж серця. Вивірені дії кожного допомогли зберегти життя людині.


Нагороду герою вручав український телеведучий –
Дмитро Коляденко
Світлана Тарабарова
українська співачка привітала героя
«Іван — це той чоловік, який не розгубився у складній ситуації, а врятував життя колезі. Дякую, що ви є! Ви наш «Герой Сьогодні».
Любомир Романків
Любомиру Романківу — 90. Саме він винайшов мікроскопічні магнітні головки, які записують і зчитують інформацію з комп'ютерів. Будь-який сучасний ноутбук має щонайменше сім його розробок. До зали світової слави ім'я Романківа внесли разом з іменем Стіва Джобса – засновника компанії «Еппл». Любомир – легендарна людина, яка розробила революційну технологію і фактично започаткувала еру персональних комп'ютерів.
VIKTORIA
українська співачка привітала героя

«Як прекрасно, що українці шанують та прославляють нашу країну гарними вчинками. Любомир — саме він розробив революційну технологію і фактично започаткував еру персональних комп'ютерів. І я маю честь привітати його! Для мене ви — герой!»
Герман Воробйов,
Іван Комаров,
Руслан Лисенко
Спекотного серпневого ранку троє друзів: 14-річний Герман Воробйов, 13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко купалися в річці Інгул у Миколаєві. Раптом побачили, що з однією відпочивальницею у воді щось не те. Хлопці, ні хвилини не роздумуючи, кинулися до жінки.

Герман, найстарший поміж друзів, витяг її на берег, молодші йому допомагали. З'ясувалося, що жінці зсудомило ноги, вона не могла плисти, наковталася води і, якби не малі герої, потонула б. Тепер з нею все добре, і вона вдячна своїм рятівникам, маленьким українцям, здатним на дорослі геройські вчинки.


Катерина Кухар
українська артистка балету, заслужена та народна артистка України особисто привітала героїв
«Ви приклад не тільки для дітей, але й для всіх дорослих. Приклад сили духу, приклад сміливості. Вами пишається вся Україна!».
Віктор Гулак
Історія Віктора – унікальна. Чоловік, що мешкає у власному будинку в Калуші Івано-Франківської області, сам виховав 9 дітей. Спочатку господар вирішив узяти з дитбудинку 14-річного хлопця, але той мав двох молодших сестер. Отож, щоб не розлучати їх, чоловік забрав усіх трьох. Невдовзі багатодітному батькові службовці самі стали пропонувати взяти під опіку й інших дітей.


Олег Скрипка
український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» привітав героя
«Є такі прекрасні люди в Україні як Віктор Гулак. Він усиновив 9 дітей, а діти — це наше майбутнє. Віктор зробив хороший вчинок, він — наш герой!».
Жан Беленюк
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув для України першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі спортсмен здолав угорця з рахунком 5:1. Це перше олімпійське золото в кар'єрі Беленюка. На честь своєї перемоги Жан, накинувши на плечі прапор України, станцював запальний гопак.

На минулій Олімпіаді в Ріо Жан Беленюк виборов срібло, пообіцявши, що за кілька років здобуде для України золоту медаль. Так і сталося.


Анна Різатдінова
привітала героя українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року
«Вітаю нашого чемпіона, героя Олімпіади в Токіо. Я пам'ятаю, що кілька років тому Жан завоював для України срібну медаль і, думаю, засмутився. І вже тоді він мені відверто сказав, що повернеться на Олімпіаду й отримає золото. Сказав й зробив!».
Cправжні герої – серед нас!
Ті, ким варто пишатися, і кого варто наслідувати. Ті, хто живуть з нами поруч.
Звичайні українці.
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