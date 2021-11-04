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У серпні 2021-го ми з усім світом відзначили два видатних ювілеї: 30-річчя Незалежності України та 30-річчя з дня запуску в швейцарському CERN першого в історії web-сайту, який дав початок всесвітній павутині, інтернету.

За якихось три десятиліття (крихітний період в історії цивілізації) світ навколо змінився кардинально і вже не буде таким, як колись. А буде тільки кращим – завдяки інноваціям, IT та цифровізації. І приємно зазначити, що українська IT-індустрія не на задвірках світової економіки, а навпаки – вже зараз наближає світле майбутнє для нас з вами. Хочете прикладів? Вони у нас є. А також ми розповімо, чому цифрове майбутнє не примха, а життєва необхідність, навіщо це робиться і яку користь приносить.
Два роки тому ДТЕК запустив програму MODUS з метою цифрової трансформації своїх бізнесів.
Modus operandi - "Спосіб дії", з латини
"Мета програми цифровізації ДТЕК – поліпшити операційну ефективність, гнучкість і управління бізнесом, умови безпеки на виробництві, підвищити розуміння ринку і зв'язку з клієнтами. Ми прагнемо уже в перспективі 2025+ року трансформувати підприємства Групи ДТЕК в цифрові."
Дмитро Осика,
директор з інформаційних технологій ДТЕК:
За короткий термін з моменту старту програми команда професійних IT-шників, інженерів і менеджерів розробила й запровадила низку успішних технологічних рішень для дуже різних бізнес-задач.
виберіть цифру
При всіх своїх талантах роботи і технології людині – не конкуренти, а помічники. Інновації можуть поліпшити ефективність роботи, але повноцінно замінити людину не можуть. Тому підвищення безпеки на виробництві – одне з завдань, реалізацію якого варто розпочати на виробництві насамперед.

На шахті "Ювілейна" (ДТЕК Енерго шахтоуправління "Першотравенське") під землею встановили понад 1700 радіомаячків Bluetooth, а шахтарів на "Ювілейній", замість звичних коногонок, забезпечили smart-лампами. У цього приладу відразу кілька функцій: smart-лампи – не тільки джерело світла, також вони здатні розпізнавати рівень метану в повітрі і, в разі чого, передати сигнал тривоги на диспетчерський пункт. Також завдяки впровадженню цієї технології диспетчер на спеціальному пульті на поверхні "бачить" місце розташування людини на будь-якій дільниці шахти під землею – з точністю до 10 метрів, – і може миттєво передати повідомлення про евакуацію у разі потреби. Все це стало можливим після того, як на "Ювілейній" з'явився Wi-Fi під землею.
Цифровий факт
Шахта "Ювілейна" внесена до Національної книги рекордів України, оскільки саме тут встановлено найглибший Wi-Fi по всій Україні. На глибині понад 500 метрів! Для порівняння, найглибша точка Балтійського моря – 459 метрів.
Видобуток власних ресурсів в умовах світової енергетичної кризи – веління часу (та енергобезпеки країни). ДТЕК Нафтогаз планує пробурити надглибоку свердловину глибиною 7050 м на Семиренківському родовищі. Проєкт – дуже амбітний і перевершить вже діючу найглибшу свердловину Європи глибиною 6750 м на тому ж родовищі. Щоб подібні проєкти були максимально ефективними, MODUS вже розробив для родовища його цифрового двійника. Що це? Це віртуальний аналог реального об'єкта, здатний точно відтворювати стан оригіналу за різних умов.

Цифровий двійник родовища - це інтегрована система, в яку входять гідродинамічна модель, модель багатофазного руху флюїда по стволу свердловин, модель наземної мережі збору та підготовки вуглеводневої продукції. Система дозволяє обрати найоптимальніші варіанти розробки родовища і проводити видобуток із максимальною ефективністю.

Віртуальне моделювання можна провести вже на етапі проєктування об'єкта, щоб випробувати його роботу в різних умовах і режимах, навіть скорегувати проєкт, якщо будуть виявлені недоліки.
Цифровий факт
Глибина свердловини на Семиренківському родовищі складе 7050 метрів. Це 2/3 глибини Маріанської западини (10928 метрів), найглибшого місця на планеті.
Підтримувати в робочому стані електромережі в Україні можуть дрони, обладнані фотокамерами, тепловізорами або лазерними сканерами, запрограмованими на автоматичне розпізнавання дефектів. Це в рази пришвидшує роботу. Наприклад, в ДТЕК Дніпровські електромережі бригада інженерів із дроном здатна обстежувати 9-13 км мереж за добу, без дрона один фахівець самостійно оглядає 5 км мережі за день.

Вчасно виявлений дефект - це попередження відключення через аварію. Так, перші випробовування дрона на пілотній ділянці показали значну ефективність підходу: на 500 кілометрах мережі фахівці з дроном виявили 916 дефектів ізоляторів, а під час звичайного огляду їх було 176. Підхід дозволяє на 10-15% мінімізувати відключення через аварії в разі повного впровадження.
Цифровий факт
На балансі ДТЕК Мережі – 186 000 км електромереж. Це половина відстані від Землі до Місяця.
Енергетика в усьому світі, і в Україні зокрема, переживає кардинальні зміни. Відбувається глобальний перехід на відновлювані джерела енергії. В Україні це також прекрасно розуміють. В ДТЕК, приміром, планують збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до рівня не менше 33% вже до 2030 року шляхом побудови сонячних (СЕС) та вітрових (ВЕС) станцій.

Для сегменту відновлювальної енергетики фахівцями MODUS розробляється єдина платформа даних, яка допомагає підвищити ефективність операційного управління сонячними електростанціями. Адже, наприклад, за однакової кількості світла, що падає на панель, - кількість виробленої ними енергії може бути різною. Тож це предмет дослідження та покращення.

Дані та показники роботи СЕС відображаються у вигляді інформаційних панелей – дашборду. Ідея в тому, щоб консолідувати в одному місці всі необхідні показники роботи обладнання різних виробників і проводити моніторинг ефективності функціонування в режимі онлайн, а також створювати інші аналітичні моделі, зокрема щодо попередження поломок, прогнозування вироблення і багато іншого.

Така ж платформа реалізується і для вітрових електростанцій.
Цифровий факт
3 кв. км (3 млн. кв. м) становить площа сонячних панелей на електростанціях ДТЕК ВДЕ. Це - приблизно як 790 футбольних полів.
"Ми активно розвиваємо експертизу, а також зрілість наших продуктових команд. З кожним роком зростає цінність створюваних і впроваджуваних нами цифрових продуктів та ІТ рішень для бізнесів Групи. Цифрова трансформація ДТЕК зокрема робить свій внесок в цифрову трансформацію української енергетики в цілому".
Дмитро Осика,
директор з інформаційних технологій ДТЕК:
Логістика в тепловій енергетичній системі має важливе місце. Кількість виробленого світла і тепла тут прямо залежить від обсягу вугілля, тому необхідно, щоб паливо було доставлено до електростанцій вчасно і в потрібному обсязі. У минулому з цим були проблеми: нераціональні простої вагонів на під'їзних коліях, внесення даних обліку вагонів у паперові журнали, а далі – тривала обробка даних із цих журналів.

Цифрова логістика повністю змінила правила. Тепер замість великої кількості складних розрахунків достатньо тільки контролювати роботу алгоритмів. Проєкти логістики MODUS для компанії ДТЕК Енерго окупили себе вже за перші місяці роботи, чи не відразу після запуску. Наприклад, завдяки оптимізації маршрутів та оновленню інформації про вільні вагони в реальному часі за перші 10 місяців роботи було зекономлено майже 1,5% від загального бюджету витрат на перевезення вугілля. Тобто, менш ніж за рік модель окупила себе вже п'ять разів.
Цифровий факт
Компанія ДТЕК Енерго перевезла близько 7 млн вагонів вугілля. Якщо скласти їх всі в один умовний поїзд, то його довжина дорівнювала б майже 90 000 км, і він двічі оповив би земну кулю по екватору.
Компанії, які переходять на "цифру", отримують підвищення безпеки для працівників, посилення гнучкості, масштабованості та, найголовніше – ефективності бізнесу й надійності галузі. При цьому цифрові технології розширюють можливості обміну та аналізу даних. Впровадження цифрових проєктів в життя (а їх MODUS реалізував більше ніж 30-ть) приносить цілком відчутну економічну користь. Так з моменту запуску програми цифрової трансформації навесні 2019 року деякі її проєкти себе окупили в перші місяці, а у цілому технології оптимізували виробництво та процеси на сотні мільйонів гривень.
Цифровий факт
Економічний ефект від впровадження технологій і цифрової трансформації в бізнесах Групи ДТЕК від старту програми і до сьогодні склав 606 млн гривень.
"Ми живемо у світі, коли нові технології можуть з'явитися й докорінно дуже швидко змінити правила гри. Тому ми постійно придивляємося до нових. Найсвіжіший приклад – 5G. Наприкінці червня ДТЕК Енерго спільно з Vodafone Україна та Ericsson оголосили про початок проєкту Smart Factory 5G на машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" в Харкові, який виробляє гірничо-шахтне обладнання. В рамках проєкту компанії починають розвиток приватної технологічної мережі (Private Network) зв'язку 5G, в яку будуть інтегровані мобільні пристрої, виробниче обладнання, різні керуючі пристрої та системи віддаленого й автоматизованого управління. Тож далі буде…"
Дмитро Осика,
директор з інформаційних технологій ДТЕК:
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Segodnya.ua.
Продюсер: Руслан Меженський.
Дизайнерка: Олена Бібер.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Джерела: Getty Images.com, Freepik.com
Цифрове енерго - проєкти для цифровізації процесів у сфері видобутку вугілля, генерації, наскрізного інтегрованого планування та ефективності виробничих операцій.
Цифрові мережі - для забезпечення надійності та якісного клієнтського сервісу, виконання ремонтів мереж, оптимізації режиму та конфігурації мережі.
Цифровий HR - проєкти для забезпечення бізнесу персоналом, покращення клієнтського сервісу.
Цифрове родовище - проєкти з цифрового управління видобутком, цифровізації, буріння та капітального будівництва при видобутку газу.
Цифрові закупівлі - проєкти з аналітики та прогнозу запитів, операційних закупок, вибору постачальників, управління запасами та складами, для покращення клієнтоорієнтованості.
Цифрова аналітика для уніфікації процесів зберігання та опрацювання даних, прийняття рішень на основі даних.
Цифровий офіс для роботизації рутинних процесів, покращення умов роботи.
Цифровий клієнт - спрямований на підвищення комфорту клієнтів, забезпечення простоти використання сервісів компанії, автоматизацію і цифровізацію бізнесу.
Цифрові відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) - проєкти модуля орієнтовані на застосування найкращих світових практик для забезпечення ефективного розвитку ВДЕ. Реалізація проєктів сприяє досягненню стратегічної мети всього ДТЕК - стати вуглецево-нейтральною компанією до 2040 року.
Цифрові фінанси для автоматизації та цифровізації фінансової функції, підвищення якості обробки масивів даних.
Інформаційна безпека для безпеки всіх потоків інформації, її надійний та ефективний захист.
Цифрова інфраструктура спрямована на побудову сучасної, гнучкої, безпечної та стабільної інфраструктури для бізнес-процесів.
Цифровий трейдинг для ефективності здійснення операцій на реформованих ринках енергетичних продуктів.