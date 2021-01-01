До початку нового навчального року залишилося зовсім мало часу, тому забезпечити дитину необхідними в навчанні гаджетами потрібно вже зараз. Докладно розкажемо, на що зараз є попит і що полегшить життя дітям (дошкільного і шкільного віку) і студента
Сучасне життя і гаджети - два нероздільних поняття. Без них сьогодні нікуди. Коли йдеться про гаджети для дітей, то у батьків виникає питання "навіщо?", адже потрібно концентруватися на навчанні, а гаджети будуть відволікати. Сьогодні це вже стереотип. Гаджети - це не лише про розваги. І навіть навпаки. Адже найстійкіші знання і навички діти отримують природним чином - через гру, спілкування, самонавчання. І якраз у цьому певні девайси можуть серйозно допомогти.

Спільно з MOYO ми створили гайд, який допоможе розібратися, що необхідно нашим дошкільнятам, школярам і студентам, як не витратити гроші на зайве, а придбати справді необхідне у декілька кліків та з доставкою у будь-який куточок України. Всі ці гаджети підтримають дітей за чималих навантажень під час навчання, допомагатимуть не тільки в побуті, але й розвиватися, отримувати важливий досвід.
Почнемо з найменших
Думати про те, що в цьому віці якісь особливі гаджети дитині не потрібні - помилково. Потрібні. Ще й як. Йдеться про принтер.
Якщо ви думаєте, що ця річ знадобиться лише дітям старшого віку - це не так. Батьки дошкільнят чудово знають про творчі завдання і поробки, які потрібно робити разом з дитиною.
Принтер Canon Pixma G буде доречний для цього захоплюючого процесу. Та й прослужить він довго - вистачить і на школу, і на студентство.
Як зазвичай відбувається, коли потрібно підготувати сімейний альбом в дитячий сад, зробити 3D-модель якоїсь тварини, або ж просто зробити вітальну листівку hand-made?
Ми біжимо до найближчої торгової точки, щоб роздрукувати заготовки і робочий матеріал. Навіщо? Це все можна зробити вдома і бути впевненим в якості роздрукованого з принтером Canon Pixma G
У чому перевага принтера Canon Pixma G?
Він зручний і компактний, тож не займатиме багато місця в кімнаті.
Якщо не користуватися девайсом, він вимкнеться автоматично.
Принтер G3411, наприклад, можна підключити до смартфону або планшету за допомогою Wi-Fi.
Чорнильниці великих обсягів надрукують 6000 чорно-білих або 7000 кольорових сторінок.
Якщо ви або ваша дитина захоплюєтеся фото, або яскраві кольорові зображення потрібні для поробки, з принтером Canon Pixma G все буде високої якості. Ми ж хочемо розвивати з раннього дитинства в малюку творчий креатив і потяг до прекрасного? Почніть з ґрунтовно зроблених поробок для дитячого саду - і, хто знає, може, у вас виросте вкрай обдарована особистість.
Спеціальний ресурс Сreative Park від Canon - знахідка і для батьків, і для малечі. Величезна кількість безкоштовних матеріалів для творчого друку.
Найскладніший для батьків період
Це коли за дитину хвилюєшся щохвилини і хочеться все тримати під контролем. Все правильно, ось тільки дитину все-таки потрібно поступово привчати до самостійності, інакше ніяк. І щоб батьки були спокійні, знати про місцезнаходження чада допоможуть годинники GoGPS.
Які переваги цього гаджета?
Стильний. Сучасні діти це люблять. Яскравий сенсорний дисплей і водонепроникність.
Силіконовий, приємний на дотик ремінець. Він не втратить колір, не потьмяніє з часом та крім того не натирає руку.
Ви завжди знатимете про місцезнаходження маленького школяра. Його пересування ви будете бачити на смартфоні та комп'ютері.
Годинники GoGPS оснащені кнопкою SOS-виклику. Тобто якщо дитина заблукала, то після натискання на цю кнопку ви отримаєте дзвінок.
Зрозуміло, годинник GoGPS не панацея, але чудовий друг для дитини і помічник для батьків. Сам пристрій не рятувальник, але якщо ви навчитеся поєднувати свій особистий контроль і його можливості, то цей тандем стане запорукою безпеки вашої дитини.
Має функцію прослуховування, тобто зателефонувавши на нього, ви зможете почути все, що відбувається в радіусі мікрофона гаджета.
Потужний акумулятор не дозволить різко розрядитись. Годинник GoGPS буде стабільно добре працювати до 24 годин.
Як для батьків, так і для дітей - це новий етап в житті та в навчанні
Навантаження все збільшуються, підлітковий вік і всі його складності посилюються. Батьки школярів цього віку знають: дитині потрібно не тільки вчитися, а й мати час, щоб відволіктися.

Якісний монітор покликаний полегшити навчальний процес і водночас урізноманітнити дозвілля школярів. З LG Ultra Gear про це точно можна не перейматися, як і про комфорт підлітків.

Режим "читач" та технології захисту від мерехтіння - LG Flicker Safe допоможуть зберегти здоровий зір, що під час вивчення шкільної програми, так і переглядаючи улюблені фільми або ж граючи.

До того ж, LG UltraGear™ 27GN600 перевірений NVIDIA і офіційно визнаний G-Sync® сумісним монітором, що в свою чергу забезпечує плавну й швидку гру без розривів зображення та "підвисань".
У чому перевага монітора LG UltraGear?
Високий рівень передачі кольорів, що забезпечує неймовірну точність, контраст та широкий кут огляду. Це важливо і для навчання, і для хобі школярів.
Елегантний безрамний дизайн і регульована основа монітора LG UltraGear дозволить змінити кут нахилу девайса.
Технологія FreeSync™ усуває розриви зображення та можливі підвисання на екрані задля захопливого і плавного ігрового процесу.
Та не забувайте контролювати час дитини, проведений біля комп'ютера, нагадуйте про гімнастику для очей чи, скажімо, про прогулянки на свіжому повітрі.
А що робити, коли день активний - школа, басейн, музика, футбол. Не візьмеш же з собою комп'ютер в рюкзак. Звісно, потрібен планшет - легкий і компактний з величезним функціоналом. Сучасні школярі це чудово знають. Alcatel TKEE MID - перше покоління 8-дюймових дитячих планшетів. Орієнтований він на дітей від 3 до 13 років. Цей гаджет - більше ніж просто планшет для освіти і розваг. Він цілком може грати фундаментальну роль у навчанні дітей різного віку. Ну і, це той випадок, коли корисний гаджет купуєш дитині, а користуєшся ним сам.
У чому переваги планшета TKEE MID?
Міцний та яскравий — планшет на етапі розробки пройшов тестування на 1000 падінь з висоти до 1 м.
Зручний — для безпечного користування оснащений ручкою для носіння та міцною підставкою для комфортної роботи за столом.
Розроблений на базі сучасної версії Android 10 з повноцінним доступом до всіх програм Google market, але його «фішка» - це попередньо встановлена навчальна платформа Kidomi.
Платформа Kidomi містить тисячі годин навчального відео і аудіо-контенту в режимі захопливих ігор без реклами.
Він безпечний - HD IPS дисплей гаджета оснащений сертифікованою технологією захисту зору Eye Care. Вона успішно пройшла міжнародні акредитовані тести якості TÜV Rheinland, які підтвердили низький рівень випромінювання синього світла, чіткість зображення, без мерехтіння і відблисків.
Але навіть з цим захистом важливо пам'ятати: екран має бути не ближче 25 см від очей і після години роботи або гри з планшетом потрібні 25 хвилин відпочинку, про що планшет самостійно та регулярно нагадуватиме вашій дитині.
І ще: Alcatel TKEE MID - це якраз той випадок, коли купуєш класну іграшку дитині та розумієш, що й собі така не завадить. Він може бути діловим і презентабельним, його можна брати на роботу. Хіба що яскраво-жовтий бампер не забудьте зняти.
Безкоштовний доступ до Kidomi протягом 30 днів, разом з тим 25 додатків платформи залишаються безкоштовними назавжди.
Підтримує новітній стандарт високошвидкісної передачі даних 4G LTE і працює без додаткових налаштувань з SIM-картами українських мобільних операторів.
Музика
Але навчання навчанням, а уявити сучасного підлітка без музики складно. Сміливо можна припустити, що ваша дитина - не виняток. Ви напевно помічали школярів з колонками на вулицях - це вже навіть не тренд, а обов'язкова річ. Один з оптимальних варіантів, щоб зробити приємний подарунок вашому старанному школяру - колонка від 2E.
У чому перевага цього гаджета?
Важить 500 г, зручно тримати в руці, працює до 20 годин.
Проста у використанні і водонепроникна. Якщо, звичайно, не пірнати з нею у воду.
Відтворює звук зі смартфона через Bluetooth, так і зі стандартним виходом на навушники, або USB
Можна записати улюблену музику на мікроSD, вставити карту в колонку і слухати.
Чи варто говорити, що з цієї колонкою дитина буде з великим задоволенням ходити на шкільні екскурсії або вилазки на природу?
Перед тим, як вручити колонку, нагадайте вашому школяреві: новий гаджет потрібно використовувати до повної розрядки батареї, а вперше заряджати її вимкненою. Ну і нагадати про те, що в холодну погоду гаджети розряджаються швидше, хоча це відомо всім.
Колонка 2E SoundXTube
Колонка 2E SoundXBlock
Ще не випускник, але майже студент
Максимально відповідальний період для дітей та їх батьків. Ще не випускник, але майже студент. Тому все гаджети, які будуть купуватися для дорослих дітей повинні бути якісними. Вам же хочеться, щоб дитина користувалася ними під час навчання у виші?

І так, люди цього віку вкрай вимогливі, вони чудово розбираються у виробниках, знають всі тонкощі, плюси і мінуси гаджетів і навіть самі можуть вам підказати, яка конкретно річ для навчання їм потрібна.

Почати варто з ноутбука. Старшокласники і студенти - люди мобільні, вони нечасто з'являються вдома. Адже до уроків, ЗНО, лекцій або заліків можна підготуватися і на відкритому повітрі, і в кафе.

Ноутбуки ASUS Zenbook UX325JA-KG250T - легкі, компактні. Відразу навіть і не здогадаєшся, наскільки вони функціональні. Про те, яке співвідношення ціна-якість, говорити не варто. Зараз ви все зрозумієте.
У чому перевага цього гаджета?
Обладнаний новітнім 10-нанометровим 4-ядерним процесором 10-го покоління - Intel Core i7-1065G7.
В ноутбуці встановлена Windows 10 Pro, це означає, що ноутбук буде працювати за ліцензією і без збоїв.
Легкий і компактний. Вмикається миттєво. Також швидко він заряджається.
OLED матриця на основі органічних світлодіодів. Контрастність OLED-дисплеїв становить майже мільйон до одного.
І будемо відверті, період старшої школи та студентства - це не лише уроки-лекції-заліки. Це компанії та нові хобі. Та й можливість опанувати нові навички, які цілком ймовірно, можуть стати професією в майбутньому. Ваша дитина інтерактивна, захоплюється грою і має багато друзів по всьому світу з подібним захопленням? Тут стане в нагоді ще одна перевага ASUS Zenbook UX325JA-KG250T – відеокарта Intel Iris Xe Graphics.
Intel Iris Xe Graphics - вбудована графіка для підтримки насиченого ігрового процесу, високої швидкості для майбутніх дизайнерів, архітекторів, інженерів.
Якщо ваша дитина шукає себе у створенні контенту і у неї виходить, то робити це вона зможе з неймовірною деталізацією, максимально швидко і легко експортувати «важкі» файли 4К.
А з форматом до 8К та технологією HDR Dolby Vision і об'ємним звучанням Dolby Atmos - чи варто говорити, яка якість зображення і звуку буде під час перегляду контенту?
Крім того, кожен оцінить кількість портів та можливість підключення як звичайних флешок, так і монітора через повнорозмірний роз'єм HDMI без жодних перехідників.
ОLED забезпечить максимальний комфорт для зору, що вкрай важливо за інтенсивного навчання, під час вступних іспитів чи сесії. До того ж, ця технологія дозволяє витрачати менше електроенергії.
Ця модель також оснащена NumberPad 2.0. Можна легко увімкнути калькулятор та цифрову розкладку клавіатури.
Відновлюватися за допомогою хобі
Досягати успіху в навчанні і перемагати труднощі - кожен батько повинен навчити цього дитину. Пам'ятаємо, що ВНЗ - справа енерговитратна, а сили можна відновлювати за допомогою хобі. Воно допоможе відволіктися.

У цьому віці діти залучені в різні інтернет-спільноти та клуби, вони спілкуються за інтересами онлайн. Звісно, це не тільки навчальні ком'юніті - це також стрім, геймінг, кібеспорт.

Зверніть увагу на ігровий ноутбук ASUS TUF F15FX506LH-HN215. Зараз йдеться про баланс. Баланс якості, його продуктивності і вельми притомної ціни.
У чому перевага ASUS TUF F15FX506LH-HN215?
4-ядерний процесор десятого покоління Intel Core i5-10300H. Відеокарта GeForce GTX 1650.
Акумулятор збільшеної ємності. Може працювати автономно досить тривалий час - практично 13 годин.
Система охолодження, яка самоочищується. Для особливо мобільних студентів.
Важить трохи більше двох кілограмів, ноутбук зручно носити з собою.
У чому перевага рюкзаків 2Е?
Гарний, насиченого кольору. Не втратить своєї яскравості після прання.
Габарити рюкзака: 31х44х6 - тобто, об'єм 8 літрів.
Вмістить пару кросівок, перекус, зошити, книги, ноутбук і куртку.
Є і зовнішні відділення - для парасольки або води, і для більш дрібних речей.
Такий рюкзак можна брати не тільки до школу або вишу, це відмінний похідний варіант. Ну або прогулянковий, якщо в походи ваша дитина не ходить.
А в що покласти свій класний ноутбук, навушники, павербанк й інші особисті речі, і щоб це було стильно? Зрозуміло, потрібен відповідний рюкзак. В рюкзак 2Е - можна покласти багато чого. Навіть якщо він буде заповнений вщерть, з ним все одно будеш не громіздким, а, скоріше, мобільним.
Хороший персональний комп'ютер
І щоб забезпечити дитині життя, як в технічному аспекті, так і в напрямку розвитку навичок і захоплень, потрібен якісний персональний комп'ютер. Саме до його покупки потрібно ставитися з величезною відповідальністю.

ПК - річ відносно недешева, тому важливо вибрати гідного виробника, який несе відповідальність за свій товар. Один з ідеальних варіантів - ПК 2Е з його потужними технічними характеристиками, які забезпечать швидке завантаження інформації та впораються практично з усіма завданнями.

Миттєво запускати улюблені ігри, створювати власний контент, графічний та навіть моушн-дизайн - з девайсами від 2Е діти зможуть закріпити свої навички та продовжити розвиток у обраних напрямках.

Крім того, варто звернути увагу, що ПК 2Е збираються на базі компонентів Asus, Intel та Kingstone - світових лідерів індустрії.

У чому перевага ПК 2Е?
4-ядерний процесор нових поколінь Intel Core i5 або Intel Core i7.
Оперативна і відеопам'ять потужністю понад 16 Гб і не менше 4 Гб відповідно.
З вбудованою відеокартою в ПК 2Е дитина зможе створювати свій унікальний контент.
Сертифіковане виробництво та трирічна гарантія. ПК 2Е - гарно стане в нагоді як для навчання школярів і студентів, так і для дозвілля всієї родини.
© Segodnya.ua, 2021. Всі права захищені.
МЕНЮ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ