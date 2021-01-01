Максимально відповідальний період для дітей та їх батьків. Ще не випускник, але майже студент. Тому все гаджети, які будуть купуватися для дорослих дітей повинні бути якісними. Вам же хочеться, щоб дитина користувалася ними під час навчання у виші?І так, люди цього віку вкрай вимогливі, вони чудово розбираються у виробниках, знають всі тонкощі, плюси і мінуси гаджетів і навіть самі можуть вам підказати, яка конкретно річ для навчання їм потрібна.Почати варто з ноутбука. Старшокласники і студенти - люди мобільні, вони нечасто з'являються вдома. Адже до уроків, ЗНО, лекцій або заліків можна підготуватися і на відкритому повітрі, і в кафе.Ноутбуки- легкі, компактні. Відразу навіть і не здогадаєшся, наскільки вони функціональні. Про те, яке співвідношення ціна-якість, говорити не варто. Зараз ви все зрозумієте.