Українці поступово відходять від шоку та стресу, а бізнеси й ринки відновлюють свою роботу. Так, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», українці повертаються до роботи: серед тих, хто був зайнятий до війни, продовжили працювати в квітні 59%. Дві третини українців, котрі втратили роботу внаслідок війни, навіть готові змінити місце роботи, 58% — не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни.
Попри усі випробування, які сьогодні випали на долю нашого народу, залишаймося оптимістами. І ким би ми не працювали, зараз наша з вами робота має ще більше значення. Водії перевозять цінні вантажі та забезпечують великі і маленькі міста всім необхідним, лікарі та пожежники рятують життя, будівельники та різноробочі відбудовують зруйновану інфраструктуру, кухарі готують обіди для військових, ТРО, цивільних, а кур'єри це доставляють. Бачите, країна без нас ніяк.