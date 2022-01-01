Перш ніж розпочати пошук роботи під час війни, психологи радять об’єктивно оцінити свій емоційний та фізичний стан, а також свої потреби. Для цього рекомендуємо самому собі відповісти на три запитання:

Який у мене емоційний стан?

Яка у мене фінансова ситуація?



Наскільки швидко мені потрібна робота?



Якщо відчуваєте, що поки недостатньо сил для повернення до робочого ритму, спочатку зосередьтеся на здоров’ї, аби якнайшвидше відновитися. Якщо готові працювати — переходьте до оцінки свого фінансового стану, а тоді вже — до вибору роботи та огляду вакансій.



Такий послідовний план дій допоможе краще зрозуміти власні потреби та визначитися з вибором роботи.