Специфіка роботи Дії полягає в тому, що вона просто відображає ту інформацію, яка вже є в реєстрі НСЗУ.



Якщо говорити про ПЛР-тести, то тут треба, щоб лабораторії підключились до цього реєстру, передавали туди інформацію, і вже після цього вона буде потрапляти в Дію. Зараз 6-7 великих лабораторій вже зробили це, і ми поки що тестуємо цей обмін.



Це ж саме стосується і сертифікатів про одужання. Нещодавно МОЗ змінив їх генерування. Спочатку там була одна кількість днів дії сертифіката, тепер інша — 90 днів. Через це виникли технічні питання, які треба було вирішити.



Ми також дійшли до тестування сертифікатів про одужання - і виявили багато проблем. Наприклад, доволі високий відсоток випадків, коли лікар фіксує, що людина хворіла на ковід, але записує в електронній системі так, наче у неї була пневмонія чи ГРВІ. Таким чином алгоритм реєстру просто не може побачити, чим насправді хворіла людина.



Ми розуміємо, що в цьому випадку буде багато незадоволених, тому намагаємося допомагати зі створенням нових інструкцій для лікарів, щоб потім в самій системі було реально відфільтрувати тих людей, які реально хворіли на ковід.



Таке навантаження, яке дала нам пандемія, вкотре показало, наскільки важливо дотримуватися чітких правил під час внесення інформації в базовий реєстр. Це основа цифрової держави.



Ред. На момент публікації інтерв'ю нові послуги вже стали доступні у Дії.

