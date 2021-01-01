Тобто люди взагалі не впізнають вас і не підходять на вулицях? Чи буває таке, але доволі рідко?
Ні, іноді буває, звісно, але це реально рідко. Нещодавно от був в овочевому магазині до мене підійшла людина і почала ставити питання стосовно Дії. Наприклад: «А коли буде сертифікат одужання в застосунку?». Ну я і відповідаю, що от зараз його тестуємо. Людина користується Дією, це круто. Загалом такі випадки трапляються, але не часто взагалі.
Чому не ходите на політичні ток-шоу?
Я насамперед почуваюся менеджером, урядовцем, завдання якого організувати роботу установи і досягти конкретних цілей. Це саме те середовище, яке мене мотивує та заряджає. А так… ну не тягне мене в політичні ток-шоу, не відчуваю, що мені це потрібно. Моя задача - цифрова трансформація, інформування людей про нові послуги.
А використати їх як додаткову платформу, де ви можете прийти і зайвий раз розповісти про результати своєї роботи?
Для цього є і інші формати. Я, наприклад, іноді відвідую вечірні або тижневі випуски новин, де також можна прокомунікувати з людьми і розповісти, що саме ми робимо. От зараз ми з вами спілкуємося, а це також додаткова можливість розповісти людям про нашу роботу.
А наскільки вам комфортно взагалі жити ось у цьому режимі постійних інтерв'ю, особливо зараз, коли є купа питань щодо Дії, COVID-сертифікатів та іншого?
Відразу скажу, що ми не робимо інтерв'ю заради інтерв'ю. Коли є актуальна тема, про яку треба розповісти людям, що саме ми робимо, як і для чого це все. Тому бувають такі періоди, коли спілкування з журналістами більше, ніж зазвичай - це абсолютно нормально. Бувають відрізки, коли взагалі немає інтерв'ю. Цього тижня в мене їх, наприклад, два. Тому що ми чудово розуміємо, що зараз пандемія, купа питань про COVID-сертифікати, плюс ми ще запускаємо паралельно якісь проєкти, і про все це треба розповісти людям і донести нашу позицію.
«Ми не робимо інтерв'ю заради інтерв'ю»