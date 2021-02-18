Ровер Perseverance приземлився на Марсі: перше фото після посадки

Американський марсохід Perseverance успішно приземлився на Марсі. Посадка тривала понад півтори години.

Реклама

На сторінці ровера в Twitter опублікували перше фото, зроблене ним після приземлення на Червону планету:

Надалі на цій сторінці планують публікувати новини, пов'язані з місією Perseverance. Він має зібрати зразки каменів і марсіанського повітря, подальший аналіз яких дозволить створити скафандри для майбутніх колонізаторів Червоної планети

Стиковка з поверхнею Марса відбувалася автоматично. Її прозвали "сімома хвилинами жаху", тому що саме це стало ключовим моментом для всієї місії. Ровер приземлився, як і планувалося, в кратері Езеро в північній півкулі Червоної планети.

Реклама

"Ця приголомшлива команда впоралася з усіма негараздами і проблемами під час посадки марсохода на Марс, а також із проблемами, пов'язаними з COVID", – сказав виконуючий обов'язки директора Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США Стів Юрчик, вітаючи всіх причетних до події.

Нагадаємо, раніше цього самого тижня космічний зонд "Аль-Амаль" першої марсіанської місії ОАЕ передав на Землю перші зображення, зняте ним з орбіти Марса.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама