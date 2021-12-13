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Неповнолітній вкрав у вітчима ключі від машини та збив людину, а горе-батько залишив 7-річну дитину просто посеред траси: дивимось випуск новин "Сьогодні" 13.12.2021

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
13 грудня, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня

Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

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У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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П1

1.06

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23.0

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8.00
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Опитування "Рейтинг", 6-8 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Короновірус за місяць

352 809

захворіло за місяць в Україні

-42%

Опитування
Вакцинація
Станом на 13 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
12 544 437
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 174 399
Всього введених доз 26 718 836
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
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30,27
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30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

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Російський рубль (₽)

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Євро (€)

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Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
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Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
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Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
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