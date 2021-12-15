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Головну ялинку України увімкнуть 18 грудня, а на центральному ринку Харкова сталася стрілянина: дивимось випуск новин "Сьогодні" 15.12.2021

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
15 грудня, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Стрілянина на центральному ринку Харкова.
  • Богдан: "Слуги народу" отримують гроші в конвертах. Як коментують цю заяву в Раді?
  • Адаптивний карантин продовжили.
  • Зеленський, Макрон та Шольц зустрінуться у Брюсселі.
  • Скандал у дитсадку: там загубили дитину – мала втекла блукати вулицями.
  • Запрацювали ялинкові базари. Головну ялинку України увімкнуть 18 грудня.

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
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Короновірус за місяць

350 116

захворіло за місяць в Україні

-42%

Вакцинація
Станом на 15 грудня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
12 735 628
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 269 055
Всього введених доз 27 004 683
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Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
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19,57
33,49
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33,79
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19,36
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30,12
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30,78
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