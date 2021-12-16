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Чому Київ іде під землю і який злочин скоїв наймолодший довічно ув'язнений: дивимось випуск новин "Сьогодні" 16.12.2021

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
16 грудня, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Наймолодший довічно ув'язнений! За вбивство сусідів у тюрму відправили 21-річного хлопця. Чому скоїв страшний злочин?
  • Коли стеля – як решето. Що робити, коли дах тече, а комунальникам – до вас байдуже?
  • Щоб і тепло, і не за всі гроші світу! Журналісти Сьогодні перевірили – який зимовий одяг і справді зимовий.
  • Тільки залатали, як прорвало. Чому Київ іде під землю?
  • Скоро на всіх корпоративах країни. Як чиновники Криворізької райради прославились у мережі.

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
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9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
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