За що застрелили в Італії нашу заробітчанку та все про фіктивні шлюби в Україні: дивимось випуск новин "Сьогодні" 17.12.2021

Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

Українську заробітчанку застрелили в Італії! За кілька хвилин дізнаєтесь хто і чому вбив доглядальницю!

10 років при владі. Загадкове правління Кім Чен Ина в Північній Кореї. Як змінилося життя людей?

Фіктивні шлюби в Україні. Скільки для іноземців коштує українська наречена? Ризиковий експеримент сьогодні!

Ананаси та банани до новорічного столу. Чи по кишені екзотичні фрукти українцям?

Обміняла шпильку... на будинок! Як американці вдалося виміняти нерухомість за дрібничку?

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua . Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.