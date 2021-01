Некролог. "Філ Спектор був не першим продюсером в історії, але інших таких не було"

На наших очах йде покоління, народжене в сорокових роках – саме ці люди створили звичну нам поп-культуру. Про старого з безглуздою зачіскою (точніше, перукою), який помер 17 січня в лікарні каліфорнійського округу Сан-Хоакін, останнім часом якщо й згадували, то виключно в зв'язку з його довічним терміном за вбивство, вчинене, судячи з усього, в п'яному угарі . Смерть одного з найбільших музичних продюсерів ХХ століття – привід згадати про Філа Спектора як про людину, яка перетворила поп- і рок-музику в мистецтво.

Йому був 81 рік, і він був в насамперед геній. Наркоманом, алкоголіком і вбивцею він став пізніше.

Камео Філа Спектора в культовому "Безтурботному їздоку" (1969).

Зараз, коли будь-який школяр може зробити пристойний музичну запис на своєму планшеті або ноутбуці, важко собі уявити, що створення перших професійних записів на платівку за обсягом вирішення технічних завдань мало в чому поступалося підготовці місячної місії "Апполон". Після 1966 року практично кожен новий запис The Beatles та Beach Boys, головних експериментаторів в області звукозапису, вимагав новаторських інженерних рішень від звукорежисерів. У Британії таким чарівником звуку був Джордж Мартін, в США – Філ Спектор.

Джордж Мартін умів зробити красиво. Філ Спектор вмів зробити потужно.

Записи, які продюсував Спектор на початку шістдесятих, й досі несуть величезний енергетичний заряд. Він першим усвідомив можливості стерео не як іграшки для аудиофилов, а як ще одного інструменту для створення звуку – "стіни звуку", як назвали метод звукозапису Філа Спектора. Звук, "потужний, як танк, і прекрасний, як музика небесних сфер", створювався за рахунок того, що всі інструменти записувалися разом, а не окремо, а багаторазові накладення оброблялися різними звуковими ефектами.

Порівняйте заради цікавості, як звучать класичні записи The Doors, де інструменти "розведені" по різних каналах стерео (що істотно розріджує звучання групи), а коли вступав співак або виконував соло якийсь інструмент, весь інший звук приглушався. Від записів, зроблених Спектором, вилітали скла при прослуховуванні навіть на найбільш дешевому апараті, а голоси співаків звучали тихіше інструментів, що дивним чином додавало записи енергетичної могутності.

Зараз це здається очевидним, як звичка надівати навушники, виходячи з дому. Але для свого часу винахід "стіни звуку" було не менш важливим, ніж винахід електрогітари.

Найвищою точкою кар'єри Філа Спектора можна вважати продюсування останнього прижиттєвого альбому The Beatles "Let It Be", стосовно якого у бітломанів досі немає єдиної думки. А в творчому плані – пісні, записані для альбому Айка і Тіни Тернер "River Deep, Mountain High". Він сам вважав цей сингл своєю найулюбленішою роботою.

Далі була дорога вниз, повна якихось диких та каламутних історій – на зразок тієї, як під час запису одного з альбомів Леонарда Коена п'яний Спектор тримав поруч з пультом заряджений пістолет і нібито погрожував їм музикантам.

"Філ Спектор був не першим продюсером в історії, але інших таких не було, – писала біограф Леонарда Коена Сільвія Сіммонс. – Зазвичай продюсери трималися в тіні – Спектор був зіркою, яскравим ексцентриком, часто більш знаменитим, ніж музиканти, яких він записував. Він фактично робив свої власні платівки, використовуючи співаків і музикантів як цеглинки у своїй знаменитій "стіні звуку" – так описували грандіозного звучання його записів. "Стіна звуку" вимагала участі цілих батальйонів музикантів, які все грали одночасно: духові, барабани, скрипки, гітари – все це зливалося в єдину звукову масу, яка ще посилювалася за допомогою плівкової луни. Використовуючи цей підхід, Спектор перетворював поп-балади та ритм-енд-блюзові номери, такі, як "Be My Baby", "Da Doo Ron Ron" і "Unchained Melody", в гіпернасичені, галасливі, гарячкові міні-симфонії, які вміщували в свої дві з половиною хвилини весь захват і весь біль підліткової закоханості ".

За роль Спектора Аль Пачіно отримав чотири номінації, включаючи "Еммі" і "Золотий глобус".

На початку 1980-х через проблеми з алкоголем Спектор припиняє працювати, а в 2007 році його засудили за вбивство – пістолет, яким він погрожував оточуючим людям, рано чи пізно повинен був вистрілити. З усіма подробицями справи можна ознайомитися у фільмі "Філ Спектор", знятого по гарячих слідах для НВО Пулітцерівським лауреатом Девідом Меметом. Великого продюсера зіграв Аль Пачино. Гідний вибір.

