Некролог. "Він був національним надбанням". Пам'яті Крістофера Пламмера

У Коннектикуті на 91-му році життя помер Крістофер Пламмер – американський актор канадського походження, якого The Hollywood Reporter назвав "національним надбанням".

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За фільмографією великих майстрів кіно можна вивчати історію кінематографа – втім, історію ХХ століття теж. Судіть самі: Пламмер народився 1929 року, через рік після виходу на екрани першої звукової картини, в розпал запеклих суперечок про звук в кінематографі. А в одній з останніх кіноробіт, трилері Ріддлі Скотта "Всі гроші світу", він замінив на знімальному майданчику Кевіна Спейсі, який став одним з перших об'єктів цькування ідеологів руху #mee_too.

Не такий радикальний переворот в світі кінематографа, як поява звуку, але #mee_too відчутно змінили моральний клімат у Голлівуді за останні кілька років.

Як усі великі кінозірки старої школи, починав в театрі. Перший великий успіх – в одному з найзнаменитіших мюзиклів "золотої епохи" Голлівуду "Звуки музики", де Пламмер ділив майданчик з самою Джулі Ендрюс. Щоправда, сам актор недолюблював цей фільм.

Разом з Майклом Кейном, Лоуренсом Олів'є і Ієном Макшейном знявся в одному з найвидатніших фільмів про військових льотчиків "Битва за Британію" (через кілька років Джордж Лукас процитує сцени повітряних боїв з "Битви за Британію" в своїх "Зоряних війнах").

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У "Поверненні Рожевої пантери" стримана самоіронія Пламмера ефектно відтіняє ексцентрику Пітера Селлерса, одного з найкращих коміків шістдесятих-сімдесятих.

Він грав фельдмаршала Веллінгтона в найпафоснішій копродукції часів "холодної війни" – італо-радянському "Ватерлоо" Сергія Бондарчука.

Не упустив можливості попрацювати з одним з найсвоєрідніших представників американських "незалежних" режисерів (які в дев'яностих стали частиною мейнстріму) Террі Гілліамом. Причому двічі – в "12 мавпах" і "Воображаріумі доктора Парнассуса", і кожен з цих фільмів став подією.

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Крім Гілліама, він працював з Анатолем Литваком (до слова, уродженцем Києва), Франко Дзефіреллі, Джоном Бурманом, Спайком Лі, Майком Ніколсом, Атомом Егояном, Терренсом Маліком.

Останній фільм за участю Пламмера, іронічний детектив "Дістати ножі", з великим успіхом пройшов у прокаті два роки тому. Пламмеру на момент зйомок було 88 років, але його роботі – натхненній, наповненій молодою енергією, можна було тільки позаздрити.

І той факт, що Пламмер отримав свого єдиного "Оскара" тільки 2012 року, характеризує, насамперед, кон'юнктурну суть премії, а не художні досягнення актора.

"Кріс був незвичайною людиною, який глибоко любив і поважав свою професію. Людина з чудовими старомодними манерами, самозневажливим гумором і особливою музикою мови. Своїм мистецтвом і людяністю він торкнув наші серця, і про його життя пам'ятатимуть багато поколінь. Він назавжди залишиться з нами", – заявив давній друг і менеджер Пламмера протягом 46 років Лу Пітт.

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