Некролог. Помер Джеррі Марсден – виконавець футбольного гімну номер один і патріот Ліверпуля

Ось уже майже 60 років фанати співають "You Never Walk Alone" на стадіонах по всьому світу

Перша втрата нового, 2021 року – 3 січня в Ліверпулі помер співак і телеведучий Джеррі Марсден, нагороджений однією з найвищих в країні нагород, Орденом Британської Імперії. Йому було 78 років.

Про смерть Марсдена повідомив в своєму Twitter ліверпульський журналіст і радіоведучий Піт Прайс. За словами членів родини Марсдена, його смерть не була пов'язана з COVID-19: у Джеррі давно були проблеми з серцем, тому він переніс дві операції шунтування, в 2003-му і 2016-му роках.

60 років тому музична група, очолювана Марсденом – Jerry & The Pacemakers, в рідному Ліверпулі була другою за популярністю після The Beatles. У них навіть був спільний менеджер, власник наймоднішого в місті магазину платівок Браян Епштейн. Саме Епштейн зробив The Beatles зірками світового масштабу, а стиль Merseybeat, в якому грали Jerry & The Pacemakers, The Searchers, The Dave Clark Five, The Hollies та славнозвісна "четвірка Ліверпуля" на початку кар'єри – наймоднішою музикою на початку шістдесятих спершу в Британії, а потім у США.

"Джеррі був моїм товаришем з найперших днів в Ліверпулі, а його група – нашими головними суперниками на місцевій сцені", – написав у своєму Twitter сер Пол Маккартні, один з двох "бітлів", які дожили до наших днів.

Але якщо зараз творчість групи Jerry & The Pacemakers пам'ятають тільки меломани й колекціонери, то "You Never Walk Alone" – третій і головний хіт групи, знає кожен футбольний уболівальник. Ми не помилилися. Саме Jerry & The Pacemakers в далекому жовтні 1963-го записали на платівку неофіційний гімн футбольних клубів "Ліверпуль" і "Селтік", пісню номер один для хорового виконання на стадіонах.

"You Never Walk Alone" стала номером один в британському хіт-параді, де протрималася чотири тижні.

Потрібно відзначити, що Джеррі Марсден не був автором "You Never Walk Alone" і навіть не першим виконавцем: це був номер з кіномюзиклу 1956 року під назвою "Карусель". Марсден випадково подивився його в кінотеатрі, куди зайшов перечекати дощ, і був дуже зворушений текстом пісні. Щоправда, він мусив ще вмовляти своїх партнерів по Jerry & The Pacemakers записати її на платівку.

Але зусилля були того варті. Щойно пісня стала "номером один" у Британії, цілком природно, що повний світлої печалі рефрен "Walk on, walk on with hope in your heart" доносився в Ліверпулі з кожного праски. Крім іншого, пластинку завели перед матчем на стадіоні Енфілд, де в той день грав "Ліверпуль", і сталося диво: фанати на трибунах підхопили пісню хором. Коли "You Never Walk Alone" випала з десятки найбільш продаваних платівок, її прибрали зі списку відтворення заради нового "хітового" синглу, але фанати на трибунах почали скандувати: "Де наша пісня?"

"Коли я йду на гру "Ліверпуля", вмикається пісня і співаю разом з усіма "You Never Walk Alone", досі покриваюся "гусячою шкірою", – зізнавався співак.

Світова популярність Jerry & The Pacemakers зійшла нанівець зі старінням моди на біт-групи, але вони виступали аж до 2010 року зі старою програмою – благо, Jerry & The Pacemakers записали 9 "хітових" синглів на батьківщині і 11 – в Америці, але колишнього успіху їм вже досягти не вдалося. Паралельно з гастролями Марсден працював на телебаченні ведучим дитячої передачі і грав в мюзиклах.

Та завдяки старим пісням Марсден ще не раз нагадував про себе на всю країну.

Наприклад, коли в квітні 1989 року під час півфіналу Кубка Англії, який відбувався на стадіоні в "Гіллсборо" в Шеффілді, під час тисняви, що утворилася загинуло 96 уболівальників Ліверпуля, Марсден і його давній друг Пол Маккартні перезаписали заново пісню Jerry & The Pacemakers "Ferry Cross the Mersey" – зізнання в любові рідному місту. Всі доходи від видання платівки пішли на благодійність, саме за це Марсден став у 2003 році Кавалером Ордена Британської Імперії.

Його відхід – не тільки велика втрата для меломанів і футбольних фанатів, але ще й можливість знайти заново прекрасну музику Jerry & The Pacemakers всім тим слухачам, які нічого не знають про біт-групи шістдесятих, одного з найдивовижніших десятиліть в поп-культурі.

