Некролог. Помер Лі Перрі – людина, яка змінила обличчя музики

Без Лі "Скретча" Перрі історія масової культури розвивалася б за іншим напрямком

80-річний Рейнфорд Х'ю Перрі на концертах в Києві ранньої осені 2015 року нагадував міського божевільного.

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Це був сухенький дідок зі зморщеним личком – ніколи не втрачати, втім, глузливого виразу, з бородою червоного кольору, гранично екстравагантно одягнений. На його бейсболці осколки дзеркала, приклеєні вручну до козирка, виблискували серед камінчиків і якихось значків. Кажуть, що коли він бачив на київських вулицях блондинок, то сміявся, як підліток.

Але це нікого не бентежило – ні червона борідка, ні екзотичний зовнішній вигляд: всі знали, що приїхав справжній шаман ритмів і звуків, а зустріч з артистами такого рівня випадає нечасто. Та що там казати, сам факт виступу в Києві Лі Перрі здавався дивом.

Серед живуть гігантів поп-музики він зробив не менше, ніж Боб Ділан, нагодована пісню поетичним словом, або Пол Маккартні, який перетворив поп-пісню в високе мистецтво. Лі Перрі був людиною, який придумав нову концепцію звуку або, як його називають поціновувачі музики, саунду. Крім іншого, саме Лі Перрі винайшов стиль даб (dub), що став основоположним для розвитку танцювальної та електронної сцени.

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У вузькому сенсі Лі Перрі стояв біля витоків реггі (reggae) – ямайської танцювальної музики з особливою ритмічною структурою і упором на низькочастотний звук бас-гітари. І це в той час, коли в західній поп- і рок-музики бас-гітара залишалася допоміжним інструментом аж до дев'яностих років.

У широкому сенсі, без Лі Перрі історія масової культури розвивалася б за іншим напрямком – без феномена хіп-хопу, семплованої музики і підпільних рейв-вечірок.

Чи Перрі відрізнявся ексцентричністю на сцені і в житті. Фото: Facebook

Стиль даб довів ритмічні малюнки реггі-музики до абсурдної межі, відсікаючи від пісні все зайве, що заважало танцям – насамперед, слова пісні, залишаючи чистий ритм, насичений звуковими ефектами луни і реверберації. Такі версії реггі-пісень ставили на танцмайданчиках. Подальше вже історія: у ді-джеїв з'явився другий програвач, і вони почали крутити дві пластинки одночасно, створюючи нові ритмічні малюнки.

Не здивуюся, якщо скретчінг – мистецтво "гри" руками на вініловій платівці – назвали на честь прізвиська Лі Перрі "Скретч", "Задира". Він завжди був порушником спокою, навіть свою реггі-групи назвав The Upsetters (власне, "Порушники спокою").

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Не можна не згадати про те, що учень Лі Перрі, Боб Марлі, став міжнародною сенсацією. Той самий Боб Марлі, з чиїм ім'ям тепер назавжди асоціюється реггі як стиль музики, зовнішнього вигляду, життя в цілому.

Вони обидва, і Лі Перрі, і Боб Марлі дуже сильно вплинули на британську сцену, звідки вплив їхньої музики поширилося вже на весь світ. Під кінець сімдесятих мега-зірки The Rolling Stones випускали на своєму лейблі пластинки реггі-музикантів і не гребували заспівати з ними пару-трійку пісень. З іншого боку айсберга, в глухому музичному підпіллі, манчестерці Joy Division зробили революцію в звучанні рок-групи, зробивши ритм-секцію провідною, а гітару, відповідно, засунувши на задній план, як в Дабі. Це не перебільшення, що музика Лі Перрі змінила світ.

Зрозуміло, він міг дозволити собі бути ексцентричним: давати маячні, на перший погляд, інтерв'ю, в яких висміював журналістів і пресу в цілому, здійснювати ранкові пробіжки з мачете в руках або закопувати котушки зі свіжозаписаного плівкою в землю, щоб музика переповнилася потрібними "вібраціями".

Шкода, що тепер він уже ніколи цього не зробить: у віці 85 років Лі Перрі помер в лікарні міста Лусеа на півночі Ямайки. Співчуття його родині висловив прем'єр-міністр країни Ендрю Холнесс.

Нагадаємо, що 12 лютого стало відомо про смерть віртуозного джазового піаніста Чіка Коріа. Після відходу Сесіла Тейлора в квітні 2018 року ця найбільша втрата в джазі на сьогодні.

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Крім того, 11 лютого в США на 79-му році життя помер Ларрі Флінт, видавець журналу Hustler, який називають наймасовішим порнографічним журналом. Цікаво, що за життя Флінт прославився не тільки як скандальний видавець і мільйонер, але ще і борець з цензурою.