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Токар, який створив легендарний "Єралаш". Яким був Борис Грачевський

15 січня, 00:19

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко

Йому був 71 рік

14 січня стало відомо про смерть незмінного художнього керівника гумористичного кіножурналу "Єралаш" Бориса Грачевксого. Його запам'ятають за ті "веселі історії, які екран покаже нам", а багато популярних зараз акторів скажуть "спасибі" за путівку в життя.

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Борис Юрійович народився 18 березня 1949 року в Москві в родині культпрацівника і бібліотекаря. Він ріс творчою особистістю – в 6 років вийшов з батьком на сцену, в 10 років поставив перший танець, в 11 – новорічний ранок.

У 1968 закінчив Калінінградський механічний технікум і отримав спеціальність токара. У цьому ж році він влаштувався на Центральну кіностудію дитячих і юнацьких фільмів ім. М. Горького. Свій шлях на кіностудії він починав як вантажника, а потім піднявся по кар'єрних сходах до заступника директора знімальної групи. Грачевський вдалося попрацювати разом з Олександром Роу і Василем Шукшиним.

Борис Грачевський

Борис Грачевський / Фото: Instagram

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Майбутньому кінорежисерові хотілося підкорювати нові висоти. У 1974 році Борис Грачевський разом з драматургом Олександром Хмелько заснували легендарний кіножурнал "Єралаш". Програму полюбили і діти і дорослі. Протягом 47 років "Єралаш" виходив на екрани. Свого часу в "Ералаш" знімалися Вячаслав Тихонов, Дмитро Нагієв, Анастасія Сиваєва, Олександр Головін, співачка Глюкоза, Юлія Волкова.

У 2009 році зняв свій перший повнометражний художній фільм "Дах" про дівчаток-підлітків.

Пробував себе Грачевський і в якості актора. Він знявся в комедії "Мексиканський вояж Степанича" і серіалі "Троє зверху". Також він написав кілька книг "Ідіотизм", яка вийшла в 2009 році і "Я мавпа" – в 2016.

З 2017 року був членом журі дитячого КВН на телеканалі "Карусель".

Борис Грачевський називав "Єралаш" своєю улюбленою справою і займався проєктом до 2020 року. В одному з останніх інтерв'ю він зізнавався, що працювати над випусками стає все важче.Грачевський не виключав, що у легендарного кіножурналу може з'явиться новий художній керівник.

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смерть єралаш
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