Коли насправді може закінчитися локдаун в Києві (рос.)

Итак, мэр-боксер Виталий Кличко одним ударом правой, подписавшей постановление, отправил Киев в… локдаун.

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Пока на 12 дней. Ограничения начнутся 5 апреля, закончатся 16-го. Но закончатся ли? По этому поводу есть большие сомнения. И не только у меня, но и у киевлян разных поколений, с которыми я пообщался в четверг. Очевидно, что наши беседы нельзя назвать репрезентативными, но тем не менее. И вот почему.

Да, за 12 дней жесткого карантина заболеваемость в столице наверняка уменьшится. Прежде всего потому, что не будет толчеи в метро и забитых под завязку "маршруток-скотовозов".

По поводу маршруточников у меня возникает вопрос: куда смотрит наша доблестная полиция? Помню, год назад во время локдауна полицейские рьяно останавливали маршрутки, увидев в салоне одного-единственного стоящего пассажира. А сейчас что же? Со зрением у копов плохо стало? Или есть еще какая-то причина?

А ведь набитые маршрутки – один из очевидных источников заражения народа.

И не надо говорить, что "людям надо ехать", "возить только сидячих невыгодно". Так поднимите цену, чтобы стало выгодно! Кому надо ехать – заплатит. Потому что лечиться от ковида, подхваченного в "скотовозе", ему дороже обойдется.

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В вагонах метро точно будет гулять ветер. Ибо по спецпропускам возить особо некого. "Работников критической инфраструктуры", которым эти "ксивы" обещают выдать, у нас раз-два и обчелся. Ну, с понедельника увидим, как оно получится на самом деле.

Но за 12 дней локдауна заболевших точно станет меньше, к гадалке не ходи. Вот тут бы и закрепить успех! Можно, конечно, вернуть с 17 апреля все на круги своя: восстановить полноценную работу транспорта, открыть торгово-развлекательные центры, кинотеатры, другие злачные места.

А надо? Как бы потом опять не пришлось вводить локдаун! Ведь будет 1 мая с массовыми празднованиями и выездами на шашлыки. А 2 мая – Пасха. А 9 мая – День Победы и поминальные дни. Год назад счет заболевшим шел на десятки, не на тысячи. Но тогда даже прибрать могилки было невозможно – на кладбища никого не пускали.

Конечно, продлевать локдаун или нет – дело городских властей. Но на месте Виталия Владимировича, которого, кстати, знаю лично почти четверть века – еще с тех пор, как он начинал свой путь к вершинам профессионального бокса – я бы локдаун продлил. Примерно до 15 мая.

Единственное, что требуется – по уму организовать работу транспорта и отменить бессмысленные ограничения.

Это, например, запрет работы вещевых рынков, находящихся на открытом воздухе, магазинов промтоваров. Непонятно, почему купить еду или лекарство можно, а пресловутые носки – нет. Если покупателей и там, и там – не более одного на 10 квадратных метров.

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Касательно транспорта: все работающие киевляне, которые не могут трудиться удаленно или уйти в отпуск, и которым невозможно добраться до работы пешком, должны иметь право на спецпропуска. Получать пропуск или нет – это их дело. Подобная мера сразу отсечет транспортные потоки пенсионеров, школьников и приезжих. Но город будет жить более-менее нормальной жизнью, а заболеваемость пойдет на спад.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", – сказал Шота Руставели. Спорить не буду, последнее слово за городскими властями.

Но это мой город, я здесь родился, вырос, прожил жизнь. И мне не хочется закончить свои дни на больничной койке в ковидной палате.

Поэтому если 17 апреля наступит 13-й день локдауна, восприму это с пониманием.

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