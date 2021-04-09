Чому я за продовження локдауна в Києві (рос.)

Киев пятый день учится жить в условиях жесткого карантина: без спецпропуска не сядешь в транспорт, закрыты промтоварные рынки и магазины, кафе, рестораны и фастфуд работают только на вынос, автомобильные пробки превысили все разумные пределы. Люди с нетерпением ждут 16 апреля: дня, который должен стать последним днем локдауна. И все вернется на круги своя. В том числе и коронавирус?

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По состоянию на 9 апреля в Киеве зафиксировано 1 864 новых случая коронавируса за сутки. Это в 4 раза больше, чем 5 апреля, но на 22 случая меньше, чем 8 апреля (1886 случаев коронавируса). Возможно, локдаун начал действовать?

Сразу расставлю точки над і: я – за продление локдауна. Причем надолго, минимум до 10 мая.

О такой вероятности уже заявил мэр Виталий Кличко. Да и логика подсказывает, что отменять жесткий карантин в столице с 16 апреля преждевременно, даже если заболевших станет меньше.

Поездив по долгу службы по Киеву (спецпропуск на транспорт, как журналисту, выдали) убедился: мегаполис в условиях ограничений живет и работает. Да, есть неудобства, да, огромные тянучки. Но столичным властям на этот раз, в отличие от марта-мая 2020 года, удалось решить транспортную проблему: метро и наземный транспорт функционируют. На проезд в нем выдано и выдается полмиллиона пропусков – для работников критической инфраструктуры.

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А это не только медицина, полиция, энергетика, водоканал, хлебзаводы, аварийные службы, торговля продуктами. Но и банки, бытовой сервис, аптеки, ветеринарные клиники. По крайней мере, государственные. Но и у бизнес-структур есть шанс получить хотя бы минимум спецбилетов.

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Кто-то, возможно, скажет: "Обзавелся, журналюга, пропуском и плевать ему на остальных!" Нет, не плевать. Потому что пятьсот тысяч пропусков на трехмиллионный (официально) Киев – это много, "ксиву" получит каждый шестой. Если подсчитать на семью из трех человек – то в среднем в половине семей будет документ на проезд хотя бы одного домочадца. А многим пропуск не особо и нужен: есть свой транспорт либо работа удаленно или недалеко от дома.

Поэтому вывод: город и дальше будет жить более-менее нормальной жизнью в условиях локдауна, а заболеваемость пойдет на спад.

Но, очевидно, что решены не все проблемы. Труднее всего пенсионерам и инвалидам, которым нужно регулярно ездить на процедуры. Например, на гемодиализ. Своего транспорта у многих нет, денег на вдвое подорожавшее такси – тоже, а общественный – недоступен. Решение таких проблем уже на днях – задача столичных властей.

А вот как быть с увеличившимися городскими пробками? Тут и горожанам стоит задуматься, не только властям. У меня есть автомобиль, но даже при отсутствии спецпропуска, я бы сегодня на нем по Киеву не ездил. Для меня – мазохизм и верх расточительства терять время и деньги, стоя в тянучках. Какая альтернатива? Скоро потеплеет. Поэтому – все на велосипед! Самокат! Моноколесо! И так далее.

Возможно, резко выросшая армия велосипедистов и примкнувших к ним заставит городские власти всерьез заняться проблемой велодорожек.

Не обязательно для этого отбирать место на дороге у автомобилей. Уже разрешено ездить велосипедистам и водителям легкого электротранспорта по полосам для троллейбусов-автобусов. Кое-где велодорожки есть, а если их нет, то можно "отрезать" часть широких киевских тротуаров для "двухколесных".

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Когда-то говорили: кто хочет что-то сделать – ищет способ, кто не хочет делать – ищет причину. Так что, возможно, и длительный локдаун принесет неожиданную пользу: велосипедистов станет больше, автомобилистов – меньше, а воздух в Киеве – чище!

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