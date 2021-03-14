Щепитися не можна відмовитися – де поставимо кому? (рос.)

Каюсь, что использовал в заголовке старый прием. Но прием старый, а проблема новая: после начала вакцинации от коронавируса украинцы разделились на четыре лагеря.
Первый – те, кому прямо сейчас положена бесплатная прививка, и они ее сделали.
Второй – те, кому положена бесплатная прививка прямо сейчас, но они отказываются ее делать по разным причинам.
Третий лагерь – те, кому прививка пока не положена, но они хотели бы ее сделать. Даже за деньги, что временно невозможно. Напомню: прививок у нас пока имеется менее чем на 1% взрослого населения (26-27 млн человек). Детей не вакцинируют, так как они, к счастью, болеют "короной" в легкой форме. Поэтому молодые трудоспособные люди – не медики, не солдаты, не соцработники, не учителя, короче все, кто не имеет контакта с заболевшими, не общается каждый день с другими людьми и не проживает в условиях ограниченного пространства (казарма) пока находятся в "хвосте" очереди.
И четвертый – это фактически третий, но с одним отличием: прививка им пока не положена, и делать ее они не намерены.
Сложно сказать, какова численность каждого лагеря. По данным соцопросов, против вакцинации примерно 44% взрослого населения, около 12 млн человек.
Что в этой ситуации делают наши власти? А делают они все правильно, хотя и чуть запоздало.
- Активизировалась разъяснительная работа о том, что используемая у нас индийская вакцина Covishield (аналог британской Astra Zeneca), вполне эффективна и безопасна для здоровья. Осложнения после прививки ею, но не опасные для жизни (повышенная температура, слабость, ломота и т. д.) – менее чем у 1% вакцинированных. Хотя ряд наших СМИ смакуют случаи смерти зарубежных пациентов после вакцинации (но не факт, что от вакцинации).
- Создана "очередь ожидания", в которую через сайт "Дія", приложение "Дія" или по телефону 0-800-60-2019 может записаться любой. Таких уже набралось почти 250 тысяч человек.
- Принято решение вакцинировать всех желающих, если остается неиспользованная вакцина. Она, как известно, из экономии расфасована по флаконам на 10 доз. После того, как флакон открыт, срок годности препарата – 6 часов. И чтобы дефицитные остатки не утилизировать, пригласят желающих из очереди ожидания. Успеете добежать-доехать-долететь – вакцинируетесь. Как, например, народный депутат Алексей Гончаренко, оказавшийся в Одессе в нужном месте и в нужное время.
Кстати, Алексея Гончаренко привили вне очереди еще и потому, что он – человек публичный. И его пример может поколебать нежелание вакцинироваться у "Фом неверующих". Уже составлен Кабмином перечень тех, кому для популяризации можно привиться, если остается вакцина, без очереди. Это народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, топ-чиновники, священники, известные писатели, артисты, спортсмены, журналисты. С "акул пера" я бы потребовал уколоться перед камерами и написать репортаж на тему: "Как я делал прививку от ковида". Это будет справедливо.
Так что, похоже, дело помаленьку движется в правильном направлении. Потому что альтернатива вакцинации намного хуже. Это стремительный рост числа заболевших, новые локдауны, падение экономики, безработица, рост цен. И запоздалое раскаяние: "От якби знати…".
И последнее: как поступать с теми, кто не хочет делать прививку, хотя вакцину ему государство выделило? Правильный, с моей точки зрения, ответ: ничего с ними не делать. Как говорили когда-то: "Колхоз – дело добровольное". Каждый имеет право распоряжаться своим здоровьем так, как находит нужным. Но и пеняет пусть потом на себя в случае чего. Главное – чтобы дефицитная вакцина не пропала, а досталась тому, кто хочет привиться.
Так что запятую в заголовке я, пожалуй, поставлю после слова "прививаться".
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