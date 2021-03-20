Як вийти з локдауну без втрат для економіки (рос.)

С сегодняшнего дня в Киеве снова вводится локдаун – закрываются кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе. Жесткий локдаун, который ввели весной прошлого года, стоил экономике примерно до 2% ВВП в месяц. Другими словами, до ста миллиардов гривен.

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За это время происходит "отмирание" экономических тканей – в основном в сфере малого и среднего бизнеса, часть которого обанкротится, растеряет свой экономический потенциал. Соответственно, нужно еще несколько месяцев после выхода из локдауна, чтобы экономика вошла в тот же тонус, в котором она была до карантина.

Как власть могла бы облегчить выход экономики из этого состояния? Нам не подходят те инструменты, которые применяются на западе – в Украине значительная часть экономики находится в тени, очень много самозанятых людей и тех, кто работает за рубежом. Зато у нас одним из основных драйверов экономического роста в Украине является платежеспособное население. Если мы посмотрим на структуру ВВП, у нас больше 60% находится в секторе услуг, а сектор розничной торговли, несмотря на коронакризисные условия, в 2020 году даже вырос на где-то 4-5%.

Чтобы этот двигатель локомотива экономического роста не заглох, "карантинную" материальную помощь нужно выплачивать самым социально незащищенным группам населения.

Предприниматели, показывающие только часть своего дохода, из которого они платят 5% налога, но никто не знает их реальных доходов, в эту социальную группу не входят.

Я не буду критиковать власть за выплаты 8 тыс. гривен предпринимателям. Это благое намерение – помочь бизнесу, но повторю, что эта помощь является калькой западных технологий, которые в наших экономических условиях не работают. Условно говоря, предприниматель получил дополнительные 8 тысяч гривен и добавил эту сумму для покупки путевки в Египет. Студент, который работал на самозанятости, неофициально – например, раздавал листовки, перестал получать зарплату.

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Вместо этих 8 тыс. предпринимателям нужно было выплатить в конце 2020 года дополнительную пенсию тем пенсионерам, которые получают менее 3,5 тысячи гривен – а таких у нас 70%. И эту практику можно было продолжить ежеквартально в 2021 году.

70% – это чуть больше 10 млн пенсионеров. Умножаем на 3,5 тыс. гривен и получаем примерно 35 млрд гривен. Это не такая большая сумма, государство могло бы ее найти. Но именно эти деньги потом влились бы в сферу услуг и розничной торговли, потому что пенсионеры вряд ли бы пошли покупать на эти деньги доллары или импортную бытовую технику. Они купили бы продукты питания и социальные услуги, что оживило бы экономический процесс в стране. Точно также можно было бы выплачивать дополнительную стипендию студентам. Но это не было сделано.

Остается надеяться, что на этот раз потери будут меньше, чем прошлой весной, потому что в этот раз условия локдауна гораздо мягче.

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