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Олексій Росовецький

Чому космос – наш. Чого нас вчить День космонавтики

Олексій Росовецький

кінокритик

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12 квітня, 13:10
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Сьогодні – День космонавтики. Тепер можна тільки уявити собі натхнення, з яким увесь світ зустрів політ першої людини в космос.

Настання космічної ери обіцяло настання дивного нового світу – причому і дивного, і нового без жодних іронічних лапок. Миру, в якому геній людської думки переміг варварство Другої світової з її концтаборами та газовими камерами та повоєнну бідність. Сталося диво, про яке раніше можна було тільки мріяти з книгою Жюля Верна в руках, причому це диво було рукотворним. Отже, далі людині підвладне все, від перемоги над хворобами та голодом до вічного життя.

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Людям потрібна мрія. Не дивно, що після польоту Гагаріна та висадки американців на Місяці мрія про підкорення космосу стала великою ілюзією для людини ХХ століття. Космос міцно увійшов у всі сфери людської діяльності, від науки до масової культури – скільки прекрасних пісень та захопливих книг було написано про космічні польоти та підкорення інших планет, не кажучи вже про фільми.

Але коли людям потрібна мрія, вони рідко думають про те, що за кожною великою мрією стоїть велика ідеологія – або не менший капітал. Наприклад, про те, що космічні ракети стали побічним результатом військових розробок нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Або що назва наївного кінофентезі "Зоряні війни" стане загальною для головного жаху вісімдесятих – програми космічного озброєння. І що космічні перегони двох супердержав перетвориться на смертельну боротьбу двох політичних та економічних систем.

Як відомо, Радянський Союз програв у цій гонці. А правонаступниця радянської космічної програми – Російська Федерація, прославилася не так науковими відкриттями, як незручними анекдотами. На кшталт історії зі зламаним туалетом на МКС, коли російським підкорювачам космосу довелося просити американських колег дозволу користуватися зручностями на чужій території.

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Який дивний симбіоз високих технологій та міфологічної свідомості: ракети перед стартом освячуються, а космонавти беруть з собою на борт ікони. Письменнику Володимиру Сорокіну з його "Цукровим Кремлем" і в страшному сні не наснилося б.

Народ, який отримав у спадок космічні досягнення Радянського Союзу, більше не мріє про підкорення інших планет або безсмертя. Він мріє вкрасти якнайбільше домашньої техніки та біжутерії з розорених будинків українських "братів" і дивується, коли бачить у цих будинках звичайнісінький унітаз. Не знає, та й не бажає знати про те, що третина радянських підкорювачів космосу були українцями за місцем народження чи походженням, що дорогу до космосу продовжили українські вчені Сергій Корольов, Олександр Кондратюк, Георгій Лангемак.

Ці люди вміли мріяти. Але ще їм довелося чинити опір жахливій каральній машині Кремля, яка без жодної жалості перемелювала в людях усе найкраще і талановите або на табірний пил, або на сіру, з усім згодну більшість. Так було завжди – і раніше, й зараз.

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Тож космос – наш. І не лише завдяки Корольову чи Каденюку. Але ще тому, що ми, українці, не лише вміємо мріяти та знаємо, що за свою мрію доведеться поборотися. Сьогодні за нашу мрію ми боремося зі справжнім, нічим не прикритим злом. І тому зараз у всіх нас є велика мрія: перемогти ворога і заново відбудувати по цеглині нашу прекрасну країну – кожну висотку, зруйновану російськими ракетами, кожну зруйновану варварами хату. А там, дивишся, і до космосу руки дійдуть.

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