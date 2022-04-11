Україна перемогла! Хоча війна, яку російська влада вимагає називати "спеціальною військовою операцією", триває

Казахстанське суспільство, слухаючи дві воюючи сторони, робить свої висновки. І вони не на боці агресора

Україна здобула моральну перемогу.

Росія напала на чужу країну, а Україна захищає свою Незалежність та землю. У світі російських солдатів називають "загарбниками", а українських – "героями". Очі прихильників України горять, у них є правда, а очі адвокати російської сторони погасли, вони знають, що неправі, але змушені виправдовувати дії Кремля.

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Україна здобула ідеологічну перемогу.

Кремлівська ідеологема "про захист російськомовних" виявилася хибною: бомби, скинуті з неба, і кулі з автоматів не поділяють своїх жертв за національністю чи мовною ознакою. Виявилося, що справа не в захисті російської мови, а в захисті режиму особистої влади, що не бажає розлучатися з троном російського царя.

Україна здобула військову перемогу.

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Путінський бліцкриг не вдався, захлинаючись про потужну оборону української сторони. Та й складно російським солдатам, які не знають, за які ідеали та цінності воюють, здолати тих, хто знає, кого та що захищає. Незважаючи на чисельну перевагу російських військ та озброєнь, важко говорити про паритет між Україною, якій сучасною зброєю допомагають провідні країни світу та Росією, технічне оснащення армії якої морально застаріло.

Україна здобула дипломатичну перемогу.

Росія стала "токсичною" країною, з якою не хочуть мати справу держави, що поважають себе. Весь цивілізований світ (за винятком деяких одіозно відомих та афілійованих до Росії авторитарних країн) виступив на боці України. Навіть країни, які залежать від російського газу, свідомо знаючи, що їхні народи будуть обурюватися з приводу нестачі "блакитного палива", підтримали Україну.

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Україна здобула економічну перемогу.

Чого варті оголошені Росії колективним Заходом безпрецедентні санкції? Транснаціональні компанії йдуть із країни-агресора. Всі знають, що антизахідно налаштований Кремль, як у повітрі, потребує західного фінансового капіталу та іноземних інвестицій. Та й нафту з газом треба кудись гнати. А російські олігархи, які страждають від санкцій, мабуть, не зовсім задоволені господарем Кремля, який розв'язав війну. Не здивуюсь, якщо вони повстануть проти нього.

Україна здобула політичну перемогу.

Саме собою запровадження законодавчої заборони на вживання слова "війна" свідчить про те, що Кремль не має інших аргументів у виправданні своїх дій. Крім того, у російському законодавстві передбачено кримінальне покарання за розв'язання війни. Мабуть тому вона стала "спецоперацією". Багато відомих людей, серед яких авторитетні громадські діячі, вчені, письменники, артисти, не захотівши бруднити своє чесне ім'я, поїхали з Росії.

Україна здобула цивілізаційну перемогу.

Кожна з країн пострадянського простору мала вибір: гідне життя в розвиненому демократичному співтоваристві рівноправних країн або животіння під контролем колишньої метрополії, яке невиліковно хворе на неоімперизм. Думаю, що чергове посягання Росії на територію чужої країни охолодило голови багатьох фанатів Кремля.

Україна здобула інформаційну перемогу.

Наскрізь брехлива, незграбна та неповоротка кремлівська пропагандистська машина програла молодій та зухвалій, талановитій та креативній українській системі ЗМІ та соціальних мереж. Головне – на боці українських ЗМІ – Правда. А в ній, як відомо, сила!

Україна здобула перемогу, як нація.

У годину випробувань громадяни об'єдналися і стали єдиною і тому незламною силою. Вчорашні політичні опоненти борються в одному строю, на якийсь час відкинувши ідеологічні розбіжності та особисті амбіції. Якщо свого часу політичний Майдан (по-казахськи також означає "фронт") поділив суспільство, то військовий Майдан об'єднав усіх.

…Війна триває. Але Україна вже перемогла.

Джерело: Новая газета – Казахстан.