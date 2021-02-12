Чому необхідно вакцинуватися від COVID-19 (рос.)

До изобретения микроскопа существовали люди и слоны, ну и разные ненужные существа, в виде комаров, после – мир существенно усложнился и стал разнообразнее. Наш организм, который мы получаем от мамы, то есть от ДНК, знал о факте существования микроорганизмов значительно раньше, поэтому он построил многоуровневые фортификационные сооружения под названием "Иммунитет", сложность которых сравнима со структурой современной армии: масса разных пушечек-ракет, полевая связь, пехота, авиация и тому подобное.

Кто не верит, может бегло просмотреть оглавление книжки "Основы иммунологии", и если будет в состоянии на лету ответить, чем отличаются Т-хелперы от макрофагов, тогда он точно сможет правильно оценить глубину мировой проблемы: пандемия COVID-19 и как с ней бороться.

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Но не будем умничать. Люди тысячелетия назад и без всякий мудреных книг разобрались, как бороться с невидимыми врагами: китайцы прикладывали ткань к ранам больных оспой, а затем терли кожу здоровых – и оспа этих людей обходила стороной. Таким было начало вакцинации, когда о "чипировании Биллом Гейтсом" еще ничего не было слышно, наверное, по причине отсутствия сети Интернет.

Вернемся к пандемии. Природа – неисчерпаемый резервуар разнообразных организмов, которые живут по законам, впервые озвученных Дарвином: видовое разнообразие вызвано "давлением" естественного отбора или сожри все, что не есть ты сам. И то, что живет в летучих мышах в Ухане, может "полюбить кушать" человеческий организм. В данном случае это SARS-CoV-19, который научился внедряться, размножаться и жить в наших клетках, как удачливый партизан, обходя все дозоры иммунной системы.

Не будем здесь обсуждать, кто, что и как помогло ему в этом – мое мнение по этому поводу можно прочитать в моих более ранних публикациях в "Сегодня". И чтобы победить этого "партизана", который к тому же во все стороны бросает коктейли Молотова, у нас есть чудо-оружие: вакцина.

Теперь шутки в сторону: речь идет о миллионах человеческих жизней. В Америке за 2020 от осложнений, вызванных COVID-19, умерло более 400 тыс человек – это в стране, где манипуляция статистикой не приветствуется, а палаты для больных похожи на космические станции из фантастического фильма о далеком будущем на Марсе.

Что у нас, в Украине, со статистикой смертности, я думаю, достоверно не знает никто – только догадываются.

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И у нас два первоочередных вопроса:

Какую вакцину использовать? Кого вакцинировать?

На первый вопрос есть однозначный ответ: любой, которая прошла клинические испытания, о чем и заявляет наш Кабинет министров. И хотя у нас, традиционно, есть переживания по поводу добропорядочности нашего правительства, то сомневаться в фирмах производителях, мировых брендах, по меньшей мере странно, иначе все вопросы будут решаться в Стокгольмском арбитражном суде, а это "брендам" абсолютно ни к чему.

Я имею в виду, что фирмы-производители, под угрозой многомиллиардных исков, никогда не проведут поставку медицинских товаров, которые не прошли все необходимые юридические процедуры. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты, например, уже проводят вакцинацию своего населения разными вакцинами, как разных производителей, так и различающихся по принципу их создания.

Да, вакцины создаются по разным биотехнологиям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но главное, что их объединяет – это способность предотвратить именно осложнения, вызванные попаданием COVID-19 в наш организм, которые мы уже все хорошо знаем: цитокиновый шторм, когда иммунная система сходит с ума, пневмония, инсульт, тромбоз сосудов, смерть.

Из моего неформального опроса людей, получивших первую дозу вакцины от COVID-19 мировых производителей (Модерна, Пфайзер и Спутник V) – они живут даже на разных континентах, их свидетельства: от "все прошло абсолютно бессимптомно", до "повысилась температура, были озноб, тошнота, общее недомогание, как при гриппе". Но эти симптомы прошли за несколько дней и ни у кого их них не наблюдались осложнения, упомянутые выше.

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Второй вопрос: кого вакцинировать в первую очередь? Ведь совершенно понятно, что сразу получить вакцины на всю Украину не получится по разным причинам, на которые мы с вами влияния не имеем.

Разные страны пошли разными путями, в зависимости от уровня представлений о гуманизме, доминирующего в их обществе. Но, с моей точки зрения, на первом месте должны быть медработники, социальные работники учреждений социальной защиты населения, служащие МВС и пенитенциарной системы, и армия. Кабинет министров должен посчитать численность этого состава работников, служащих и закупить в первоочередном порядке соответствующее количество вакцин, сделать для этого контингента процедуру вакцинации от COVID-19 обязательной на основе специального нормативно-правового акта, чтобы не было отказов из-за опасения "жидкого чипирования и управления через 5G".

Хорошо, а как быть с теми, кто имеет право выбирать методы лечения и профилактики, которое предлагает медицина, то есть имеет право отказаться?

Сейчас многие пишут о том, что, дескать, добровольно многие не согласятся вакцинироваться, тем более что сеть лабораторий Synevo публикует данные о результатах тестирований на наличие антител IgG (это тест на уже на перенесенное инфицирование коронавирусом) – по состоянию на 10 февраля 2021 положительный результат выявлен в среднем по стране у 38,2% людей, которые обратились в эту лабораторию.

О, возрадовались многие, да у нас уже коллективный иммунитет выработался, нам ничего не угрожает, долой маски, карантин и все прочие ограничения. Однако нужно понимать, что это не 38,2% всех жителей Украины, такое количество позитивных тестов еще раз показывает, насколько вирус рядом, вокруг, что каждый раз, когда вы сдвигаете маску на нос, набиваетесь в трамвай под завязку, вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности, потому что современная медицина не может точно предсказать последствия вашей личной, индивидуальной встречи с вирусом COVID-19: будете чихать или окажитесь в реанимации с трубкой в горле.

Вирус не исчез – он становится все ближе и ближе к каждому из нас: вы хотите проверить, кто сильнее, ваш иммунитет или этот маленький пакостник?

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Поэтому, мне кажется, что даже самые рьяные ковид-диссиденты, подумают-подумают, да и сделаю прививку, особенно если вакцинация будет организована правильно, доступно и сопровождаться соответствующей разъяснительной кампанией.

И ждем начала вакцинации.

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