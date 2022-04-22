Бути разом

Він розуміє українську, якою я його розпитую, краще, ніж я англійську, якою він мені відповідає. Ми сидимо у невеликому монреальському кафе навпроти Української Національної Федерації та говоримо з Eli Camilo про нашу боротьбу.

На ньому малинове худі зі пройславленим принтом "Мадонни з Джавеліном". Якоїсь миті він перериває інтерв'ю, щоб розповісти офіціантці, яка постійно утримує його у фокусі уваги (Eli широко відомий тут як музикант, лідер гуртів Murmurosi та Dumai Dunai), що у тризубі зашифровано слово "ВОЛЯ".

Ми продовжуємо з ним обговорювати питання "навіщо концерти?" Що Україні та українцям з того, що під нашими прапорами – такими ж, під якими зараз борються з ворогом та гинуть на полі бою – співають у Монреалі якісь іноземці для якоїсь іноземної публіки? Збір коштів, але чому таким чином? Щось більше цього, але наскільки доречно співати, коли люди вмирають?

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Eli одразу розкриває карти та каже, що його особиста історія нетипова. Він побував в Україні вперше лише у 2014 році – роковому році, коли й почалася ця війна – і об'їздив майже всю країну. У нього багато друзів, частина з яких бореться зараз, а частина вирушила в територіальну оборону. Він трохи говорить (насправді чудово говорить) українською, але добре розуміє українську мову. І з перших секунд цієї війни до нього прийшло те, що називається "провина того, хто вижив". Survival's guilt.

"Я багато думав про це. Спочатку я не відчував, що мені дозволено бути щасливим навіть на одну хвилину, поки триває ця війна. Але потім я подумав: "Якби я зараз опинився в бомбосховищі в Києві, я б не хотів, щоб мій друг у Канаді сумував і засмучувався цілий день, я б хотів, щоб він був щасливий настільки, наскільки він може бути". Тож у певному сенсі я перевернув цю провину того, хто вижив – мій обов’язок, оскільки я тут у Канаді з миром, не сумувати, навпаки. Звичайно, я ніколи не забуваю, що відбувається, і не припиняю боротися, як ви знаєте. Але я кажу "Співаємо, бо ми живі". Розумієте, що я маю на увазі?", каже Еli.

Роздавлений почуттям провини по відношенню до своїх українських друзів, Eli знайшов у собі сили визнати, що кожен має боротися зброєю, яка йому доступна. І вже 25 лютого зайнявся організацією першого концерту, який відбувся у Торонто на початку березня, де зібрали понад $30 000 на допомогу Україні. Квітневий концерт у Монреалі, де Eli організовував музикантів (я побував там глядачем), зібрав майже $20 000. Це відносно стабільний результат.

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Пряма підтримка завжди разова та кінцева, розмірковує Eli, люди один раз допомогли і як ти їх змусиш допомагати регулярно? Тільки якщо ти даси їм хоч щось натомість. Він наводить приклад, що переплатив удвічі за це худі, але це його особиста річ, яку він з любов'ю носить. Квитки на благодійні концерти коштують у два рази дорожче за звичайні, але глядачі чесно отримують свій концерт – той, на який хочуть піти – та й роблять добру справу.

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Тому відповідь на запитання, чому концерти – дуже проста. По-перше, тому що є глядачі, що ходять на концерти. По-друге, тому що є артисти, які хочуть допомагати. Вони самі небагатїі, тому їх форма допомоги – безкоштовно віддавати свій час та працю. Таким чином, не треба нічого винаходити, у цій моделі усі роблять те, що зазвичай роблять: глядачі приходять, артісти виступають. Саме тому це може продовжуватись так довго, як потрібно.

Найпотужніша форма активізму, коли треба щось довго утримувати у фокусі уваги, це організація культурного протесту, вважає Eli. Тому що саме вона дозволяє формувати певну культуру підтримки навіть у чужорідному середовищі.

А з погляду інтеграції до української громади Монреалю, Eli сам давно вже там. І рецепт для неї тий самий – бути разом. Be together. Це найкраще, що ми всі можемо зробити зараз одне для одного.

У маленькій квартирі Eli Camilo оселиться сім'я із 5 українських переселенців. 1 травня він прийде разом з ними в Українську Національну Федерацію, де заплановано зустріч-знайомство новоприбулих до Монреалю українців.

Про творчicть Eli та його колег можно подивитися на сайті Dumaidunai.com, а також murmurosi.com

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