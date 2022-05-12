Блоги
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
Блоги
Дмитро Белянський

Коли святі марширують

Дмитро Белянський

Член Наглядової Ради Медіа Групи Україна

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 17:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коли мене тут запитують, як я ставлюся до президента Зеленського, мені доводиться розповідати іноземним колегам досить довгу історію

Зрозуміло, що ми обидва, перш за все, українці, але ж ще й у кожному єврейському чи навколоєврейському хлопчику чуйно спить все життя справжнісінький Месія, придивляючись до будь-якого піднесення на місцевості, чи немає на ньому відповідного хреста? І в цьому сенсі немає жодної різниці підходів між ним, президентом країни Зеленським, і мною, її громадянином Белянським.

Ми ж обоє все життя думали, що впоралися б з чимось краще за інших.

Реклама

Тому, коли я говорю, що президент Зеленський з першої секунди війни робить свою роботу краще, ніж будь-хто інший я прямо маю на увазі, що він робить її краще за мене. Це зізнання означає, що це викликає у мене не просто повагу, а практично релігійне почуття.

З іншого боку, я твердо знаю, якби президент Зеленський опинився в моїх обставинах і в моїй шкурі, він би впорався набагато гірше, ніж даю ради я. Зробив би не те, гірше, менше чи взагалі нічого. Ми обидва це знаємо. Адже він абсолютно такий самий. Але й кожен українець зараз такий самий.

Ніхто з нас не зміг би зробити президентську роботу краще, ніж президент Зеленський. Але й президент Зеленський не впорався б ні з чиєю роботою краще, ніж її робить той, хто робить її зараз. І в цьому сенсі гасло "кожен із нас президент", що викликало раніше усмішку, все-таки виявилося пророчим – кожен із нас тепер незамінний там, де він є, а Зеленський, так, президент. Тому не просто повага, а практично релігійне почуття у мене викликає зараз кожен із усіх моїх співгромадян. І я хотів би, щоб це почуття зберігалося для мене визначальним якомога довше, як і у президента Зеленського.

Реклама

Але є люди, внесок та вчинки яких викликають почуття релігійні без жодних застережень. Просто тому, що їм вдалося зробити більше – вони стали іншими. Вийшли за межі себе.

Я маю на увазі насамперед тих з нас, хто зумів зробити більше, ніж просто робити свою роботу та захищати свою сім'ю та свій будинок. Тих, хто сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках та щодня ризикує своїм життям. Але люди стають святими не лише на фронті. Для мене таким же прикладом є те, що з першого дня війни найбагатша людина України на наших очах витрачає, не розраховуючи та не підраховуючи, буквально всі свої гроші на те, щоб допомогти там, де потрібна допомога.

Справа не в тому, скільки саме мільйонів доларів вже витратив на сьогодні акціонер SCM Рінат Ахметов. Бронежилети, податки наперед, безкоштовна електроенергія, пряма допомога – це важливо, але... Справа в самому підході та принципі – буквально все своє віддавати для своєї країни. Позиція, що металургійні підприємства, які йому належать, не працюватимуть в умовах окупації, коштує мільярди доларів. Мільярди стоїть обіцянка Ріната Ахметова відновлювати Маріуполь після війни. Так поводяться вже не бізнесмени. Так і поводяться святі.

Реклама

Я знайомий із Рінатом Леонідовичем з 2014 року. Те, що він є патріотом України, для мене і так було незаперечним фактом. І те, що він займається благодійністю у зв'язку з особистою потребою, тобто абсолютно щиро, для мене такий самий незаперечний факт. Тому для мене не стала сюрпризом його позиція щодо путіна, якого він публічно назвав військовим злочинцем у перші дні війни. Тому мене не здивувала його позиція щодо допомоги країні. Як і масштаб цієї допомоги (відповідної, як кажуть, масштабу особистості).

А ось сам підхід і принцип заслуговує, на мій погляд, на увагу та оцінку.

Це приклади справжньої трансформації. Це не про те, щоби просто справлятися зі своєю роботою. Це і є святість. Тому ми і живемо з вами у дивовижний час, серед святих та праведників. З 24 лютого кожен воїн – святий. А праведники виконують свою роботу.

Більше читайте у telegram-каналі DP

Інші блоги автора:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 161
Гелікоптери
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артилерія 534
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 191
РСЗВ
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2019
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захопив ворожий танк… Олексій Сенюк - головний сержант роти 1-ї окремої танкової бригади. З перших днів війни був серед оборонців міста-героя Чернігова. Сміливо приймав бій за боєм. В одному із зіткнень йому вдалося знищити два ворожі БМП та захопити танк Т-72. Загинув внаслідок підступного авіаудару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28019.82

Binance Coin (BNB)

264.93

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

61.59

Theta (THETA)

1.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,85 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.85

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти