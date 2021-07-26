Підвищувати тарифи на залізничні перевезення означає відмовитися від реформи "Укрзалізниці"

Міністерство інфраструктури має намір підвищити тарифи на залізничні вантажоперевезення з вересня цього року. Другий етап підвищення, відповідно до проєкту наказу МІУ, почнеться з 1 січня 2022 року. Ще недавно керівництво міністерства говорило про необхідність реформування "Укрзалізниці", але зараз риторика змінилася на користь підвищення тарифів. Це говорить про те, що ідею реформи монополіста, на якій вже кілька років поспіль наполягає український бізнес, вирішили відкласти в довгий ящик.

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Мінінфраструктури розраховує отримати від підвищення тарифів у 2021 році 2 млрд грн, а у 2022-му ще 10 млрд грн. Це типове уявлення про прибутковість компанії очима чиновників. Щоб отримати більше грошей, потрібно просто підняти ціни. Водночас ніхто не звертає увагу на той факт, що через неефективне управління і помилки топменеджменту "УЗ" генерує збитки, безслідно поглинаючи мільярди бюджетних коштів. Наприклад, два роки після підвищення тарифів на вантажоперевезення на 14,2%, компанія змогла виконати план з інвестицій лише наполовину.

До речі, тоді підвищення обійшлося бізнесу в 7 млрд грн. Зараз МІУ хоче за рік і чотири місяці зібрати ще 12 млрд грн. Разом 19 млрд грн за три роки(!) – чи не забагато для експериментів над підприємцями? Чи це такий вид державного рекету – дотувати за рахунок вантажоперевізників збиткову державну компанію і оплачувати таким чином непрофесіоналізм її менеджменту?! Як бачите, у мене багато емоцій. Але говорити без них вже неможливо: два роки говоримо про реформу "УЗ", але маємо поки що лише збитки і спроби заробити на вантажоперевізниках.

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Журналісти часто називають "Укрзалізницю" державою у державі. Але чи потрібно українським платникам податків таке квазіутворення, яке тягне на дно український бюджет і українську економіку?! Якщо тарифи на вантажні залізничні перевезення таки підвищать, це призведе до зростання цін на споживчі товари і послуги ЖКГ. У підсумку за головотяпство керівництва МІУ і "УЗ" заплатимо ми з вами. Думаю, пора сказати "стоп" і припинити нехлюйство на залізниці. У вересні будемо запрошувати профільного міністра в парламент для серйозної розмови.