Паливо з відходів, марсіанські собаки та уповільнене старіння. 3 головних наукових новини

Я виділю лише три новини з наукових терен, які вразили мою уяву минулого тижня. Але ж всі вони пророкують нам неймовірне майбутнє!

В Японії вчені придумали спосіб переробки пластикових відходів в паливо і віск

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Якщо все так, як розказують японські вчені, то скоро наші бомжі помчать соціальними ліфтами на саму вершину суспільства. Адже вони знають, де найбільші сховища пластикового сміття. А воно стане вже не сміттям, а сировиною для видобутку палива і парафіну!

У популярному науковому видані "ScienceDirect" вийшла стаття, що розпочинається словами, які вселяють мені світлу надію на очищення планети від полімерного сміття:

"Представлена нова низькотемпературна каталітична переробка відходів поліолефінових пластиків до цінних хімікатів, таких як рідке паливо і парафіни, за допомогою гетерогенного каталізатора".

Сьогодні технологія переробки пластику занадто дорога – не вигідна. Дуже великі затрати енергії потрібні, щоб набрати температуру від 300 °C до 900 °C. Японці ж пропонують за допомогою спеціального каталізатора Ru/CeO 2 переребку за температури 200 °C.

Дослідники обробили пластмасові відходи каталізатором, отримавши 92% корисних матеріалів, включаючи 77% рідкого палива і 15% парафіну. Чуєте, як горілий пластик починає пахнути великими грошима?

Вчені розробили нову стратегію генної терапії для уповільнення старіння

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Пенсія може трохи розтягнутись, якщо підкорегувати собі механізм управління старіння клітин. Самому довелось перечитати кілька разів це речення. Але ж старіння нікому не в радість. ВООЗ визнав старіння хворобою. От вчені і взялися встановлювати причину виникнення цього всеохоплюючого недугу.

Нещодавно дослідники з Китайської академії наук пролили нове світло на регулювання процесу старіння. Дослідники провели повногеномний скринінг стовбурових клітин людини на основі CRISPR/Cas9 і ідентифікували понад 100 генів-кандидатів, які сприяють старінню. А якщо щось на щось впливає, значить, можливо зменшити або збільшити вплив. Коротше, знайшли вони більш-менш внятний механізм. Як пригнічують цих негарних кандидатів, ви можете прочитати тут.

NASA презентувало роботів-собак, що мають вивчати печери на Марсі

Роботи Boston Dynamics зі штучним інтелектом будуть маневрувати в печерах червоної планети в пошуках чогось цікавенького.

Так, в мене теж питання, звідки взялись печери на Марсі. На це питання і будуть шукати відповіді роботи моделі Spot.

Їх, значіть, обладнали Au-Spot мережевими датчиками і програмним забезпеченням, щоб вони могли безпечно і автономно сканувати, орієнтуватися і картографувати навколишнє середовище. Вчені заявили, що нові роботи – спритні та стійкі. За допомогою датчиків уникають перешкод, мають здатність вибирати між кількома шляхами і створювати віртуальні карти закритих тунелів і печер.

Ефективність традиційних марсоходів обмежується в основному рівними поверхнями. Це заважає дістатися в цікаві наукові регіони Марса, так як для цього необхідно перетнути нерівну місцевість або спуститися під землю. Нові роботи підходять для таких викликів – навіть якщо вони впадуть, то зможуть знову піднятися і продовжити рух.

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"Робот-собака" Au-Spot приблизно в 12 разів легший традиційного космічного всюдихіда і переміщається набагато швидше, під час випробувань досяг швидкості ходьби – 8 км на годину. Для порівняння: марсохід Curiosity котиться вздовж поверхні Марса зі швидкістю 0,14 кілометрів на годину. Реально, як черепаха.

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