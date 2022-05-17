Незабаром російські артисти вигадуватимуть собі виправдання

Загарбницька війна робить світ чорно-білим. Більше немає півтонів і будь-яких "але". Або ти на стороні добра, або зла. Війна перевіряє, чи ти людина. На жаль, більшість моїх російських колег цей найпростіший іспит не пройшли.

Коли я розповідаю, що намагалася зв'язатися з російськими колегами та пояснити їм правду про війну, мене іноді питають: а навіщо? Ти правда розраховувала на їхнє розуміння? Так, друзі, саме так. Я розраховувала, що люди, яких я знала багато років, не залишаться осторонь, не відвернуться від мене та України. А в тому, що голос кожного важливий – я певна.

Відомі люди мають величезну частку відповідальності. Начують мільйони. Ми можемо показати, пояснити, достукатися людей, які нам довіряли роками. Приголомшливі Kalush Orchestra попросили допомоги Азовсталі на весь світ. Блогери – Бідняков, Птушкін, Комаров – показують людям наслідки звірств рашистів. Особисто я приєдналася до проекту Голоси мирних " Фонду Ріната Ахметова. Як посол я збираю та розповідаю про історію людей, які постраждали від війни. Немає неважливих історій. Кожна трагедія має бути почута (тому зайдіть на сайт музею – і залиште свою історію). А всі збори історій "Голосу мирних" стануть (я впевнена) свідченням проти рашистів у міжнародних судах.

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Російські зірки зараз теж мають обов'язок, якщо хочете – обов'язок: використовувати свою популярність, щоб зупинити війну. Щоб змусити російських солдатів скласти зброю. Щоби солдатські мами виходили на мітинги. Щоб навіть у найвіддаленішому селі чули давно знайомий голос улюбленого артиста:

"Війна – це злочин. Росія не має права вбивати людей".

Наївно? Ні.

З початком війни Марлен Дітріх перервала всі стосунки з гітлерівською Німеччиною, хоча рейх обіцяв їй величезні гроші за повернення. Едіт Піаф примудрилася після виступів у Німеччині вивезти та врятувати 118 військовополонених із німецьких таборів. Багато артистів залишили Німеччину та вели активну антифашистську пропаганду за кордоном.

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Нинішнє покоління російських селебрітісів має все. На безлічі корпоративів, приватних вечірок та виступах на святах вони заробили на старість як мінімум своїм дітям. Причому цю старість зустрічатимуть не в Челябінську. Родичі російських зірок не перебувають у заручниках біля путіна. Їхні паспорти не знаходяться у нього в сейфі.

Що ж змушує їх мовчати? Куди сховали свою мову російські актори з українським корінням? Бояться втратити гонорари, чи не так?

Гірше того: через численні мовчуни російського шоу-бізнесу дуже голосно чути тих, хто зараз хоче скористатися шансом і з третьосортних акторів стати творчою елітою путінського рейху. Долина, Гагаріна, Чичеріна, Газманов... Звісно, межа божевілля переступив Дмитро Дюжев, що кричить безглузде марення зі сцени. Ні, я не згодна з тими, хто каже "Вони й справді так думають!" Думають, що одна країна може ввести війська в іншу і ламати, трощити, вбивати? О ні, любі, вони так не думають. Їм платять за те, щоб вони взагалі не думали.

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Виявляється, можна все продати та купити, навіть совість та просте розуміння добра та зла. Щоб думати про нову квартиру у Лос-Анджелесі, а не про те, що залишилося від квартир у Маріуполі. Про Надію яка своїми руками діставала тіло чоловіка з-під завалів Про Маленьку Кіру, яку вбили під час обстрілів в Одесі.

Я чекаю на нашу остаточну перемогу. І мені дуже цікаво, які виправдання ці "зірки" вигадуватимуть тоді. Підкажу їм: використовувати "ми нічого не знали" та "ми просто артисти" не вийде. Бо знали. Тому що зробили свідомий вибір зводити кар'єру на українській крові.

І я цього їм ніколи не пробачу. Не кричали зі сцени рашистські кричалки. Ні тим, хто мовчав, намагаючись передбачити, чия візьме. Вони обрали свою роль. Залишилося дочекатися гонорару.

P.S. Я хотіла б сказати всім, хто із задоволенням співає мої пісні на великих сценах у Росії: припиніть це робити. Ці пісні більше не принесуть вам успіху та удачі. Раніше вони були вашими талісманами та запорукою кохання глядачів. Але сьогодні ця зброя, спрямована проти вас. І відплата обов'язково вас наздожене.