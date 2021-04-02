Кабмін упорядкував підстави отримання грошової допомоги ветеранами

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-2017 рр.

Українська держава розуміє важливість і необхідність соціального захисту та надання фінансової підтримки ветеранів війни, які боролися за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ці кошти цільові, і зрозуміло, що вони мають використовуватися відповідно до діючого законодавства.

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У зв’язку з цим Кабінет Міністрів упорядкував підстави отримання грошової допомоги ветеранам війни в Україні у разі загибелі, інвалідності та захворювання. Зокрема український уряд розширив перелік підстав, через які не зможуть проводитися виплати у зв’язку з їхньої суперечністю та невідповідності цілій низці норм чинного законодавства. Про це свідчить проєкт Постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Призначення та виплата одноразової грошової допомоги тепер не проводиться, якщо загибель чи інвалідність військового є наслідком:

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вчинення ним злочину;

вчинення ним дій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

подання неправдивих відомостей для призначення грошової допомоги

Абсолютно прозорі та логічні підстави відмови у виплаті грошової допомоги чи компенсації. Це стане кроком до впорядкування процесу грошових виплат захисникам України, які в абсолютній своїй більшості поділяють необхідність його проведення. Зекономлені кошти підуть на виконання інших програм підтримки ветеранів війни в Україні.

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