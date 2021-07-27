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Муса Магомедов

народний депутат України

Влада має відмовитися від просування законопроєкту №5600

27 липня 2021 12:02

Урядовий законопроєкт №5600 повністю суперечить стратегії економічного розвитку України. Цей документ не про розвиток економіки, а про посилення податкового тиску на легальний бізнес. Чим вище такий тиск, тим нижче економічна активність. У підсумку держава втратить у податках, а підприємці втратять можливості для зростання і реалізації нових проєктів.

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Автори з/п вважають, він повинен збільшити бюджетні надходження на 50 млрд грн на рік. Водночас вони допускають критичну помилку у своїх розрахунках. Українська економіка після кризи пандемії ще не перейшла у фазу зростання. За 2020-й і перший квартал 2021 року український бізнес втратив понад 400 млрд грн у вигляді збитків. У тому ж 2020-му вперше за 20 років відзначений рекордний відтік інвестицій із України – майже 900 млн дол.

Це ознаки економіки, яка "хворіє", яку потрібно підтримати і стимулювати, але ніяк не посилювати податкове навантаження. У нинішньому вигляді з/п №5600 спровокує зниження виробництва і експорту, а також ще більше скорочення інвестицій, без яких неможливий економічний ріст. Найбільше постраждають малозабезпечені громадяни та пенсіонери. Через підвищення податків почнеться зростання цін на продукти харчування і комунальні послуги.

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Особливе занепокоєння викликають широкі повноваження податкових органів, передбачені у цьому законопроєкті. Податківці отримують право брати майно платника податків у заставу без рішення суду. Це не що інше, як прямий тиск на бізнес. Більш ніж упевнений, що співробітники фіскальної служби будуть використовувати такі повноваження в корупційних цілях.

Сумніваюся, що до другого читання з/п № 5600 зміниться на краще. Профільному комітету ВР доведеться обробити 10 тис. правок народних депутатів. Це займе багато дорогоцінного часу і далеко не факт, що підсумковий текст задовольнить парламент і український бізнес. На мій погляд, доцільніше внести на голосування альтернативний законопроєкт №5600-3, в якому міститься розумний баланс між інтересами влади і підприємців.

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