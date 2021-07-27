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Сергій Магера

народний депутат України, позафракційний

Підвищення тарифів на вантажоперевезення завдасть шкоди економіці

27 липня 2021 11:54

Міністерство інфраструктури підготувало проєкт наказу про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. У такому рішенні немає ніякої логіки і підстав. За прогнозами МІУ, зближення тарифних класів, а разом із ним відповідне підвищення вартості перевезень, дасть можливість "Укрзалізниці" додатково отримати цього року 2 млрд грн, у 2022-му – 10 млрд грн. У Мінінфраструктури вважають, що це вирішить проблему крос-фінансування збиткових категорій вантажоперевезень.

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На підтвердження заявленої позиції із боку МІУ ніякої розрахункової документації про собівартість послуг надано не було. Як можна змінювати тарифікацію, від якої залежить доля галузі і вантажоперевізників, не маючи підкріплених розрахунками підстав?! Рентабельність вантажоперевезень УЗ перевищує 27%, середня рентабельність бізнесу по Україні становить 6,5%, в металургії цей показник ледве дотягує до 4%. Тому доводи про необхідність рятувати вантажоперевезення виглядають сумнівно.

Упевнений, що замість додаткових надходжень УЗ втратить значну частину клієнтів, які змінять структуру логістики у бік автоперевезень. А ті додаткові доходи, які все ж таки вдасться отримати, безслідно розчиняться у "чорній дірі" бюджету компанії. Так було у 2019 році, коли після підвищення тарифів УЗ отримала 7 млрд грн, проте інвестиційний план виконала лише на 51%.

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Підвищення тарифів на вантажоперевезення однозначно вплине на вартість вантажів, що перевозяться. Можна спрогнозувати зростання собівартості електроенергії на транспортування вугілля, зростання вартості продуктів харчування і таких будівельних матеріалів, як пісок і щебінь. Остання обставина може значно збільшити видаткову частину "Великого будівництва" і тим самим тимчасово заморозити президентський проєкт.

Переконаний, що підвищувати тарифи сьогодні не можна. Перш необхідно провести реформування "Укрзалізниці" за допомогою її поділу на кілька самостійних філій і домогтися фінансового оздоровлення компанії. Першим кроком уряду має стати формування професійної наглядової ради, який зможе закінчити реформу. Другий крок – створення Нацкомісії з тарифів на транспорті. Тільки після виконання цих двох умов можна буде говорити про зміну тарифів.

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