Автомобіль Apple або автомобіль Huawei. Хто буде першим? (рос.)

Нескончаемая эпопея – противостояние Huawei и Apple – скорее всего получит новый виток развития событий. И каминг-ауты ближайших нескольких лет обещают быть действительно зрелищными.

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Американские санкции заметно размыли позицию китайского гиганта на мировом рынке смартфонов. По итогам последнего квартала 2020 года, по данным IDC, яблочники продали на 22% умных телефонов больше, заняв первое место в мире, – 90 миллионов устройств. Huawei наоборот скатился на 42% до 32 млн штук.

Китайская технологическая компания сильно пострадала после того, как США внесли ее в черный список по соображениям национальной безопасности, не позволяя зарубежным компаниям поставлять ей ключевые компоненты, включая полупроводники.

И поползли слухи о том, что китайцы даже собираются продать свой смартфонный бизнес.

Что это? Конец войны и капитуляция Китая? Или изящное перекидывание основных сил на другой фронт? Давайте разбираться.

Сначала – немного хронологических наблюдений.

"И суперприз – автомобиль!"

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2019 год:"Huawei никогда не будет производить автомобили", – Жэнь Чжэнфэй, президент и основатель китайского телеком-гиганта Huawei.

2021 год – "Huawei планирует выпускать электромобили под собственной маркой и запускать некоторые модели в этом году", – четыре осведомленных источника Reuters.

Стандартная тактика этой компании, которая двадцать лет назад продавала только операторское телеком-оборудование и не собиралась выпускать смартфоны.

Неужели новым фронтом китайско-американской торгово-технологической войны станет автомобильный рынок?

Кажется, ответ тут очевиден, учитывая, что эта отрасль в последние годы превратилась в самый мощный аккумулятор новых технологий в мире.

Китайский дракон притаился

Поход Huawei в автомобильные технологии начался в 2013 году. Тогда компания незаметно открыла подразделение по разработке интернет-приложений для автомобилей. И только в апреле 2019 года китайский гигант впервые появился на Шанхайском международном автосалоне и заявил о планах стать поставщиком автозапчастей. Через месяц Huawei официально создал подразделение, специализирующееся на решениях для умных автомобилей.

С тех пор компания наращивает мощности по производству почти всего необходимого для умных автомобилей.

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Поговаривают, что Huawei совместно с китайским государственным автомобильным холдингом BAIC в этом году готовят к премьере автомобильный прототип N61, который полностью адаптировал программные и аппаратные решения Huawei для умных автомобилей и может работать в автономном режиме уровня 4, что означает полное самоуправление.

"Все, что может сделать Tesla, мы можем сделать", – сказал Сюй Чжицзюнь, один из топов Huawei, еще два года назад.

В последние несколько лет производитель смартфонов активно перекупал таланты у крупных поставщиков автомобилей, таких как немецкий Bosch.

Компания патентует интересные технологии, например, возможность подзаряжать один электромобиль от другого.

Впрочем, каким он будет, первый автомобиль от Huawei – это пока тайна за семью замками.

А что там у Apple?

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И эта история почти один в один напоминает автомобильный квест от Apple, разговоров о котором было еще больше.

Яблочная компания начала работать над собственным авто примерно в то же самое время, что и Huawei. В 2014 году инсайдеры заговорили о секретном проекте "Титан", в котором трудилось более 1000 сотрудников, недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Компания переманивала спецов из Tesla.

Ходят слухи, что Apple действительно все еще работает над полноценным автомобилем. Но планирует выпустить автомобиль только через три-шесть лет. Агентство Reuters сообщало, что Apple нацелена на 2024 год, но аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что автомобиль не появится в продаже раньше 2025-2027 годов.

Менеджмент, тем не менее, никогда не заявлял открыто о планах по выпуску электрокаров.

Хотя, аналитики твердят, что Apple даже уже определилась с базовым партнером. Неожиданно, но это может быть корейский Hyundai, имеющий на территории США ряд заводов.



Не менее интересный вопрос: какими будут автомобили "новой волны"?

Три отличия автомобиля будущего

Безусловно, автомобиль будущего – это по большому счету больше гаджет, чем просто транспортное средство.

Это компьютер на колесах, который перевозит пассажиров.

Для того, чтобы это делать эффективнее, чем сейчас, автомобилю будущего понадобятся три главные вещи:

экономичный двигатель нового образца – работающий на электричестве, биотопливе, водороде и прочих альтернативных источниках энергии. С большой мощностью и запасом хода;

управление без участия человека, построенное на базе продвинутого искусственного интеллекта. Система, способная взять на себя полное управление машиной в любых дорожных и погодных условиях;

суперудобный пользовательский интерфейс с подключением к 5G, превращающий транспортное средство в рабочий кабинет или комнату развлечений.

Та компания, чьи прототипы которой будут соответствовать большинству этих критериев, и порвет рынок.

Сейчас Apple и Huawei напоминают двух игроков в покер, которые собирают карты, но до последнего стараются "не спалиться". Самое страшное в этой игре – сроки. Если игрок №1, выложив все карты на стол, окажется более подготовленным, чем игрок №2, или наоборот – то догонять лидера будет проблематично.

Пикантность ситуации заключается еще в том, что в 2007 году, когда Стив Джобс представил свой первый iPhone, китайский гаджетный бизнес находился в стадии дешевого сборщика.

В нынешней гонке технологий шансы у Китая и США равные, оба участника соревнований уверены в себе и красиво играют мускулами на публику.

Что ж, посмотрим:)

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