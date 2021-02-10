Екрани Тесла і USB-порти для Apple розробляють у Львові (рос.)

В это сложно поверить, но это правда. Все начиналось в 2003 году. Тогда в Украине для высокоразвитой ИТ-индустрии и наметок не было. Но энтузиазма уже хватало. Тогда-то и решил доцент кафедры ЭВМ Института компьютерных технологий Львовской политехники Виктор Кремень поучаствовать в конкурсе, который проводили американские разработчики. Он потратил на это свое свободное время, но точно не прогадал.

От комнатушки во Львове до офиса на 170 инженеров

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Знания и наработки Виктора позволили ему одержать победу в американском конкурсе. Виктор сделал лучшее устройство на процессорах Cypress Semiconductor, калифорнийской корпорации, одной из крупнейших в мире поставщиков микроконтроллеров и устройств памяти. Сейчас их чипы можно найти почти в каждом автомобильном экране и во многих смартфонах.

Львовский доцент по своим знаниям был на голову выше других участников. И американцы из Cypress сильно им заинтересовались. После проведения переговоров они решили открыть в Украине офис. Вначале это была небольшая комнатка. Потом две. Виктор переманивал студентов прямо со старших курсов Политехники, предлагая им хорошее вознаграждение.

В центре города разработчики перестали помещаться. И переехали в одно из зданий бывшего советского завода "Полярон", которой когда-то, кстати, тоже занимался производством электроники, преимущественно в военных целях.

На этом здании нет вывески с названием компании, а охранники предпочитают прогонять незваных гостей с парковки.

Даже в самом Львове единицы знают о том, что здесь работает порядка 170 первоклассных инженеров, которые разрабатывают экраны для Теслы и USB-порты для Apple.

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И, возможно, никто бы не узнал об этом. Если бы не одна случайность. Осенью 2020 года аналитическая компания Innolytics Group опубликовала исследование: Топ-100 самых дорогих патентов Украины. Оказалось, что среди авторов есть много львовян. Дальнейший анализ данных показал, что почти все они работали или учились в Политехнике. А патентами их авторства владеют всего две компании – Cypress Semiconductor и Parade Technologies, которая, как выяснилась, не так давно выкупила у первой подразделение со львовскими изобретениями на борту.

Аналитики оценили общую стоимость этих патентов – $110 млн

Что именно разработали львовские спецы? Почему их патенты так дорого стоят? И главный вопрос: почему собственник – не Львовская политехника, не сами авторы, а американские компании?

В этом вопросе разбирались журналисты телеканала "Украина 24", отправившись во Львов.

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Основатель львовского центра разработок, Виктор Креминь, по приезду съемочной группы сообщил, что он приболел и не сможет встретиться. Но журналистам удалось пообщаться с Андреем Рыштуном, одним из первых его инженеров.

Потягаться со Стивом Джобсом

Андрей (на фото) – общительный парень, увлекающийся экскурсиями по подземному Львову. Недавно он создал собственный музей, где собирал экспозицию из обломков самолетов разных времен, которые он с друзьями находит в ходе экспедиций в западных областях Украины.

Андрей всю свою, можно сказать, взрослую жизнь, проработал в Cypress. Виктор пригласил его на работу еще на четвертом курсе в 2005 году. Он начал работать над технологией так называемых емкостных кнопок. В те времена все кнопки на устройствах были механические. Вспомним хотя бы старенький Siemens или Nokia: небольшой черно-белый экранчик и кнопочки, каждая из которых отвечает за определенную функцию. Разработка Андрея – кнопки без механических элементов. Например, тыкаешь на значок на кухонной панели и включается нагрев плиты.

В 2007 году вышел первый iPhone, где все управление было запрограммировано на сенсорном экране. А технология multitouch позволяла распознавать прикосновения сразу нескольких пальцев.

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Как рассказывает Андрей, никто не знал тогда, что делать. Разработки других компаний, в том числе и Cypress, не имели таких технологий – одновременного распознавания 10 пальцев. Поэтому представитель их компании помчался в Польшу, купил там новый iPhone, привез обратно во Львов. Там смартфон разобрали и выяснили, как все устроено.

"Через полгода у Cypress уже был свой продукт, который тоже поддерживал 10 пальцев", – вспоминает Андрей.

За все время существования офиса в Украине львовяне разработали для американцев значительное количество технологий.

Например, львовский патент на Glove touch (управление интерфейсами на экране смартфона в перчатках) был получен на несколько лет раньше чем подобную технологию запатентовала Apple. И в Innolytics Group он был оценен в $7,8 млн.

"Во всех Теслах стоит дисплей, который разрабатывался здесь, в львовском офисе. В Apple все Type C микросхемы стоят наши", – рассказывает Андрей.

Если взглянуть на список львовских патентов, то можно отследить, что главным образом их сфера применения – управление сенсорным экраном в гаджетах, например в автомобильной индустрии и управление USB-портами, которые сейчас есть в каждом современном устройстве.

Владимир Бандура, исследователь украинских патентов, говорит, что с каждого изделия, которое изготавливается по запатентованной технологии, автор может получать определенное вознаграждение. Но такое случается далеко не всегда. В Украине более распространенная схема – зарплата и премиальные изобретателя полностью компенсируют его разработку. У него сохраняются только нематериальные права.

Иными словами, украинские разработчики, изобретениями которых пользуется всемирно-известные Apple и Tesla, работают за зарплату.

Другая сторона медали

На первый взгляд, сотрудничество частной фирмы и учебного заведения выглядит как симбиоз. Cypress снабдила Львовскую политехнику всем необходимым инвентарем, оборудовала аудиторию для обучения. Взамен она получает подготовленных кадров. Но есть нюансы.

"С одной стороны очень хорошо, что наши студенты идут в такую известную фирму, технологично фирму, продуктовую фирму, которая выпускает продукты в области радиоэлектроники, а с другой стороны к ним идут лучшие. То есть те, кто могли бы заниматься научной деятельностью, готовить следующих ученых. Они идут в эту фирму и уже дальше их тропа в науку останавливается", – рассказывает Леонид Озирковский, декан Института телекоммуникаций Львовской политехники.

Логичный вопрос: почему сам институт не патентует свои наработки? Ведь, он владеет мощной научной базой.

Леонид Озирковский отмечает, что в принципе запатентовать свои наработки в Украине они могут. Но чтобы получить всемирные патенты, нужно много денег.

"...в соединенных штатах, в ЕС, в Китае в Японии, в России. И везде надо потратить десятки тысяч долларов", – уточняет он.

Владимир Бандура добавляет, что на западе для университетов один из ключевых показателей его успешности – это сколько патентов он зарегистрировал.

"И зарабатывают они колоссальные деньги. Ведущие университеты зарабатывают сотни миллионов долларов ежегодно, а то и миллиарды за счет своей интеллектуальной собственности", – подчеркивает он.

Вот и получается парадокс: у украинских политехов нет денег на оформление патентов, потому что бедные, а бедные они от того, что не получают доходов со своей интеллектуальной собственности.

Что в итоге?

В конце 2020 немецкая компания Infineon приобрела американскую компанию Cypress за $10 млрд! У последней были серьезные наработки, которые очень заинтересовали немцев. Большая их часть имеет украинское авторство.

Но отметки Made in Ukraine на экране Тесла, конечно же, стоять не будет. Потому что мы не владельцы, мы – дорогой инструмент в руках людей с деньгами.

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