Facebook, політика та суїцид – чому є привід для радості через збій соцмереж

Страшна сторона соцмереж – ті, кому вони належать, до вподоби токсічний контент, навіть попри те, що він шкодить здоров`ю та безпеці користувачів

Тиждень тому ми з вами на 6 годин відірвалися від Фейсбуку, Вотсапа і Інстаграма. Навіть вже не додатків, а, я б сказала, невід'ємного продовження нашої реальності.

Нерозуміння, обурення, роздратування у багатьох змішалися з полегшенням. Хоча б на 6 годин можна було видихнути від нескінченних потоків інформації – важливої і абсолютно не важливої.

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Ця подія поставила величезна кількість питань. Про монополію Facebook на наймасовіші соцмережі і месенджери, яка встановилася на цьому ринку після викупу Марком Цукербергом WhatsApp і Instagram. Про залежність бізнесу Цукерберга від стабільності і якості роботи цих додатків – і про його відповідальність, як мажоритарного акціонера, за збої, подібні до тих, що трапилися в минулий понеділок.

Але головне питання – про те, як впливають соцмережі на наше життя.

Наче в детективному сценарії, в той же самий час, поки весь світ відпочиває від звичного онлайн-спілкування – але ж тільки в Facebook зареєстровано 2.8 мільярда людей – колишня співробітниця компанії Френсіс Хоген бере на себе місію whistleblower – буквально "та, що свистить у свисток" – так в Америці прийнято називати людей, які відважно йдуть на те, щоб розкрити інформацію про темні, непорядні сторони роботи тих чи інших підприємств, установ, організацій, аж до Білого Дому, які ретельно приховується від суспільства.

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Хоген дає без перебільшення історичне інтерв'ю каналу CBS, що зібрало за перші кілька днів більше чотирьох мільйонів переглядів в Youtube, в якому розповідає, що Facebook ставить вигоду вище, ніж суспільні потреби. Хоча б тому що небезпечні алгоритми дозволяють соцмережі більше заробляти.

Хоген пропрацювала в цій сфері 15 років, і в якийсь момент роботи на Facebook стала таємно збирати докази того, що відбувається у внутрішньому житті компанії. На підтвердження своїх викриттів Хоген пред'явила зроблені нею копії десятків тисяч документів для службового користування співробітників ФБ.

"Facebook зрозумів, що якщо змінить алгоритм на більш безпечний, люди будуть проводити менше часу на сайті, будуть кликати на меншу кількість рекламних роликів, і компанія буде заробляти менше", – поділилася вона висновками дослідження.

Для прикладу вона наводить досить зрозумілу обивателям ситуацію: розуміючи ризики для виборів президента США 2020-го року, Facebook включив системи безпеки, спрямовані на зменшення кількості дезінформації.

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Але більшість цих змін діяли лише недовгий час. Як тільки вибори закінчилися, системи безпеки відключили, повернувшись до старих алгоритмам.

Вся річ у тім, що скандальна інформація, провокативні коментарі задіють емоції і більше стимулюють людей проводити час в соціальних мережах, ніж нудні, логічні, політкоректні тексти. Ці дії Facebook Френсіс Хоген назвала "зрадою демократії".

Але ще гірше здається ситуація з дослідженням впливу соцмереж на дівчат-підлітків. Пам'ятаєте, зовсім недавно Facebook хотів запустити окремий Instagram для дітей? Cоцсеть відмовилася від своєї ідеї. Можливо, одне з внутрішніх досліджень стало тому причиною.

Воно прямо вказує на те, як Instagram шкодить дівчаткам-підліткам. У документі говориться, що у 13,5% дівчаток Instagram підсилює думки про самогубство, 17% говорять, що Instagram погіршує травлення.

У міру того, як ці молоді дівчата починають проводити все більше часу в Instagram, вони потрапляють у все більшу залежність від цього додатка, і все частіше в нього заходять. Крім того, документ стверджує, що Instagram не просто небезпечний для підлітків, він шкодить їм, причому явно гірше, ніж інші подібні застосунки.

Погодьтеся, це та страшна сторона соцмереж, про яку ми рідко замислюємося, ганяючись за вигодами віртуального світу. Але що якщо соцмережі почнуть впливати не тільки на поведінку громадян під час виборів або референдумів, як, наприклад, це було з Брекзітом, але і на наші з вами сім'ї, де дитину буде страшно залишити з гаджетом наодинці?

До речі, про політику. У тих же дорогоцінних копіях досліджень для службового користування, оприлюднених Френсіс Хоген, йшлося про те, що європейські партії заявляли Facebook, що написані ним алгоритми впливають на керівництво їхніх країн.

Звичайно, після таких заяв Хоген запросили в Сенат для надання свідчень. А Марк Цукерберг виступив зі спростуванням інформації, що сплила. Ну, а нам з вами варто задуматися, чому ж стільки людей раділи раптового відключення соцмереж, незважаючи на збитки і відсутність спілкування?

Можливо, тому, що алгоритми соцмереж впускають в наше життя занадто багато токсичною інформації. І дуже важливо не забувати, що справжнє життя навколо зовсім інша. Можливо, складніше, але набагато яскравішим і цікавішим, ніж нам часом здається.