Блоги
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
Блоги
Юлія Мендель

"Гра в кальмара" й ідеологія капіталізму: у кожної людини своя ціна

Юлія Мендель

кандидат філологічних наук, журналіст, прес-секретар президента України в 2019 - 2021

18 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ідея серіалу, що побив усі рекорди, прийшла в голову корейському режисерові Гван Дон Хьоку 10 років тому. Але тоді її визнали дивною і далекою від реальності. Що змінилося за десятиліття?

Найбільш обговорюваний серіал. Рекордсмен загальносвітового рейтингу кіносервісу Netflix. Сучасна антиутопія-бестселер.

Про серіал "Гра в кальмара" говорить мало не весь світ. Всього за 10 днів трилер про виживання посів перше місце в 90 країнах, ставши першим південнокорейським серіалом, який зміг привернути увагу глядачів у всьому світі. У багатосерійній антиутопії дорослі люди, які гостро потребують грошей, грають в дитячі, але смертельно небезпечні ігри, намагаючись зберегти своє життя і отримати величезний грошовий приз. Менш ніж за місяць серіал подивилися зі 111 мільйонів акаунтів.

Реклама

"Це історія про невдах. Як ці невдахи б'ються. Як ці невдахи програють", – опише свій фільм автор і режисер Гван Дон Хьок в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Але річ не тільки в ексцентричності трагікомедії. Мультяшні декорації в стилі хай-тек у віддаленому місці, де відтворюються звірячі сценарії в іграх на виживання, привертають увагу більше соціальним підтекстом.

Південна Корея воістину вважається країною "економічних див", яка майже з повного банкрутства зробила стрімкий стрибок у розвинений капіталізм і казково розбагатіла. За 30 років з кінця 80-х корейський ВВП виріс у 8 разів і досяг 1,5 трильйона доларів. Цей шлях провідні західні країни долали протягом століття.

Водночас населення Південної Кореї – серед найбільш закредитованих у світі. Дуже багато корейців живуть у борг. За картками, іпотекою, через ігри і махінації в бізнесі. Кредитні борги стали частиною сучасної історії Кореї і навіть родовою травмою нових поколінь, вихованих у багаті часи капіталістичного розквіту країни. Саме борги стають головною причиною майже кожного з героїв "Гри в кальмара" взяти участь у проєкті.

Реклама

Спочатку людей підштовхують до відомого вічного вибору: мільярди або життя. Але незабаром ситуація ускладнюється, і крізь цивілізоване, законослухняне виховання проривається тваринний інстинкт виживання через вбивства. Здичавіння, через яке проходить багато героїв, ставить на кін таке далеке від капіталістичної свідомості поняття, як душа. Чи вдасться в "Грі в кальмара" зберегти людську душу? Чи доведеться змаліти в своєму розвитку до рівня головоногого молюска?

Базовий сюжет на виживання виявився актуальним для всього світу. У реальному житті люди змушені боротися, будучи нерівними, а в "Грі в кальмара", попри все, головне – це однаковість умов. Але з кожною серією стає зрозуміліше, що рівність у такій формі – збочена ілюзія. А весь зловісний проєкт на острові з реальними ставками на життя – недвозначна метафора суспільства: люди змушені боротися не тільки із системою, де є чіткі цілі й серйозні перешкоди, а й конкурувати одне з одним, а тут уже – як пощастить, правил просто не існує.

Зовнішній світ – це тільки копія "Гри в кальмара", де чекають борги, смуток і біль, цей вибір без вибору. Саме тому гравці, навіть маючи змогу відмовитися від проєкту, все одно повертаються назад у смертельну гонку.

Реклама

Ідеологія капіталізму розкривається з найжахливішого боку, адже у кожного гравця є "своя ціна" – після загибелі учасника скарбничка для майбутнього переможця поповнюється на 100 млн корейських вонів. Головний герой, як і всі, намагається виграти, але протягом сюжету розуміє, що головний приз – це усвідомлення себе і здобуття сил для боротьби не з такими самими, як він, "гравцями", а з нелюдською суттю, що живе в кожному з нас.

Ідея "Гри в кальмара" прийшла автору і режисеру Гван Дон Хьоку понад 10 років тому. Але тоді зацікавлення не викликала. В інтерв'ю CNN він зізнався, що постійно чув: "Ця історія дуже дивна, дуже далека від реальності". Тепер Гван Дон Хьоку часто зізнаються – якби була така гра, багато хто зіграв би. А дехто навіть підозрює, що гра вже десь існує без розголосу.

"Всього за 10 років світ став місцем, набагато більш підхожим для "ігор у кальмара". Це дуже сумно" – можна тільки погодитися з таким висновком автора цих самих "ігор".

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 жовтня 1991. Постановою Кабміну було створено спільний українсько-німецький консорціум «Чорнобильгабекінтербуд»

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

85 081

захворіло за тиждень в Україні

-6%

Вакцинація
Станом на 17 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 490 162
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 956 093
Всього введених доз 14 446 255
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Неділя, 17 жовтня
0:0
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Понеділок, 18 жовтня
19:30
Дивись на:
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти