8 Березня. Свято ніжності і краси чи привід згадати проблеми становища жінок у суспільстві?

Восьмий випуск "Культурного подкасту" присвячений святу 8 березня. Свято ніжності та краси чи привід згадати про найголовніші проблеми становища жінок у суспільстві?



Відповідь шукають письменник та сценарист Артем Падалкін і психологиня та культурна глядачка Вероніка Яблонська.

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00:40 – Як 8 Березня стало "святом ніжності і краси"?

04:15 – Рівна оплата праці.

04:45 – Визнання домашньої праці працею.

09:55 – Свобода та незасудження такого сексуального життя для жінок, яке вони собі обирають.

12:45 – Бодіпозитив.

21:21 – Жіночі ініціативи.

31:38 – Чи існує материнський інстинкт.

33:20 – Кожна людина має відчувати себе людиною.

40:00 – Радикальний фемінізм і чи може настати матріархат.