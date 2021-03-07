8 Березня. Свято ніжності і краси чи привід згадати проблеми становища жінок у суспільстві?

Восьмий випуск "Культурного подкасту" присвячений святу 8 березня. Свято ніжності та краси чи привід згадати про найголовніші проблеми становища жінок у суспільстві?
Відповідь шукають письменник та сценарист Артем Падалкін і психологиня та культурна глядачка Вероніка Яблонська.
Слухайте Культурний подкаст на Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t, Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1, SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM.
00:40 – Як 8 Березня стало "святом ніжності і краси"?
04:15 – Рівна оплата праці.
04:45 – Визнання домашньої праці працею.
09:55 – Свобода та незасудження такого сексуального життя для жінок, яке вони собі обирають.
12:45 – Бодіпозитив.
21:21 – Жіночі ініціативи.
31:38 – Чи існує материнський інстинкт.
33:20 – Кожна людина має відчувати себе людиною.
40:00 – Радикальний фемінізм і чи може настати матріархат.