Що не так (або так) з українським репом? В гостях Культурного подкасту OTOY (Вячеслав Дрофа)

В цьому випуску Культурного подкасту ми говоримо про український реп, музику та смерть. В гостях Вячеслав Дрофа, він же OTOY.

В кінці 2020 року OTOY випустив міні-альбом CVIT та був одним з перших артистів лейблу Аліни Паш Bitanga Blood, а на даний момент рухається самостійно. Ведучий подкасту Артур Борисенко та Вячеслав Дрофа поговорили про відкритість у творчості, чого не вистачає українським артистам, про українських реперів та чи можливо в Україні заробляти на музиці.

Послухати альбом Вячеслава можна тут – CVIT.

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