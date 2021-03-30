Енергія віршів. В гостях Даша Трегубова

В чому полягає секрет класного читання віршів? Як читати вірші так, щоб вас слухали з відкритим ротом і навіть плакали? Чому одні вірші викликають справжній , а інші – лише позіхання?

В гостях – Даша Трегубова: акторка, режисерка, продюсерка, поетка. Даша також є авторкою проекту "Даша Читает", в якому вона читає вірші сучасних (і не тільки) поетів. Сьогодні в "Культурному подкасті", який приурочено до Міжнародного дня поезії, говоримо про поезію, що йде від самого серця.

Проект "Даша Читает":

https://www.youtube.com/user/dashatre

Посилання на соц. мережі і сайт:

https://www.facebook.com/dashatregubova

https://www.instagram.com/dasha.tregubova/

http://dashatregubova.com/

Слухайте Культурний подкаст на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t;

Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw;

SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM.

00:47 – Лупайте цю скелю: як змінюється відчуття і розуміння поезії, коли ми дорослішаємо.

Чому поезія – це модно.

Як виник проект "Даша Читает".

07:38 – Читати, аби промурашило. Що зробити молодому автору, аби його вірш прозвучав у проекті "Даша Читает". Про Тату Кеплер і її "Вірші вночі". Коли люди плачуть від віршів.

14:06 – "Завів коханку, дуже схожу на тебе...". Чому люди читають вірші? Чому вони їх пишуть? Про графоманство: "якщо можете не писати – не пишіть". Як працює шедевр.

18:58 – Вірш як історія. Світ як коробка цукерок: чому лозунг "Україна – для українців" не працює;

35:30 – "Перші ластівки": охайно про ЛГБТ, гасім пафос, Apple і кастове суспільство;

40:36 – Суперсила Даши Трегубової. Українське = талановите: "Додому", "Схованки", "Мої думки тихі". Анонс майбутнього повного метру.

51:34 – Даша читає вірші.