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Як видати власну книгу? В гостях – письменниця Альона Нойвілль

Як видати власну книгу? В гостях – письменниця Альона Нойвілль

Культурний подкаст
Артур БорисенкоАртем Падалкін
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00:41:21
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У цьому випуску Культурного подкасту ми поговоримо про книговидання: як скласти план майбутньої книги, відносини письменника з видавництвом та чи можна на цьому заробляти?

Ведучі подкасту Артур Борисенко та Артем Падалкін поговорили про це з письменницею, авторкою книги "Нічна" – Альоною Нойвілль. Альона поділилась власним досвідом та дала багато корисних порад для письменників.

Роман-фентезі "Нічна" можна почитати тут.

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01:05 – Як Альона стала письменницею?

05:10 – Як створити план для написання книги?

06:00 – Основна ідея книги Альони Нойвілль

07:40 – Як зрозуміти, що текст книги готовий для того, щоб його показувати?

08:20 – Як обрати видавництво для співпраці?

10:40 – Наскільки складно видати книгу молодому автору?

11:40 – Зараз дуже хороший час для молодих письменників.

12:30 – Відносини автора з видавництвом.

27:30 – Фентезі в Україні

31:00 – Ким надихатися?

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