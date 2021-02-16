Як видати власну книгу? В гостях – письменниця Альона Нойвілль

У цьому випуску Культурного подкасту ми поговоримо про книговидання: як скласти план майбутньої книги, відносини письменника з видавництвом та чи можна на цьому заробляти?
Ведучі подкасту Артур Борисенко та Артем Падалкін поговорили про це з письменницею, авторкою книги "Нічна" – Альоною Нойвілль. Альона поділилась власним досвідом та дала багато корисних порад для письменників.
Роман-фентезі "Нічна" можна почитати тут.
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01:05 – Як Альона стала письменницею?
05:10 – Як створити план для написання книги?
06:00 – Основна ідея книги Альони Нойвілль
07:40 – Як зрозуміти, що текст книги готовий для того, щоб його показувати?
08:20 – Як обрати видавництво для співпраці?
10:40 – Наскільки складно видати книгу молодому автору?
11:40 – Зараз дуже хороший час для молодих письменників.
12:30 – Відносини автора з видавництвом.
27:30 – Фентезі в Україні
31:00 – Ким надихатися?