Культура бойових мистецтв. Бесіда з коричневим поясом з бразильського джиу-джитсу Євгеном Юдіним

Цього тижня в "Культурному подкасті" говоримо про фізичну культуру, бойове мистецтво та філософію спорту. В гостях у ведучої подкасту, культурної оглядачки та психологині Вероніки Яблонської – тренер з бразильського джиу-джитсу, коричневий пояс Євген Юдін.

Слухайте Культурний подкаст на:

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Канал Жені про джиу-джитсу.

00:50 Фітнес подорож Жені та його перші тренери з джиу-джитсу

04:56 Джиу-джитсу лайфстайл: що в ньому особливого?

08:20 Якими людьми нас виховує джиу-джитсу

10:25 Чи дійсно джиу-джитсу для всіх, і навіть для вашої 50-річної тітоньки? (Так.)

15:10 Про джиу-джитсу для дітей з синдромом Дауна

18:00 Про стосунок з принциповими суперниками та власним его

21:50 На джиу-джитсу роблять боляче і це ок. Про "gentle art"

27:30 "Опонент – як камертон в музиці – ти перевіряєш, наскільки ти ок, наскільки ти настроєний"

30:50 Джиу-джитсу для психічного здоров'я

35:20 Джиу-джитсу для щастя. Як не дати власним амбіціям отруїти радість від спорту

37:44 Який пояс найкрутіший

43:08 Цікавий спойлер для білих поясів

45:10 (Смішна) Історія перших змагань Вероніки

47:10 Вболівальницька культура в джиу-джитсу

52:00 Чи може бути спорт поза політикою

54:00 Як фізкультура об'єднує