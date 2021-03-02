Музика локдауну: чим живуть музиканти під час карантину. В гостях Олександр Рябко.

В цьому випуску ведучий Артем Падалкін спілкується з Олександром Рябко – музикантом, учасником гурту "Двоє в полі", лідером кавер-бенду Lincoln Band, . Говоримо про музичну індустрію під час карантину, про те, як виживали музиканти в карантин та про тонку межу між жартом і мистецтвом.

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5:05 – Мікрофонна стійка як символ вдачі: про переїзд в Київ із Запоріжжя;

10:25 – Культура кавер-бендів: про Lincoln Band, татуху Ісуса на всю спину і циганську паті;

17:55 – Як заробити музиканту в Україні: сесійні виконавці, сонграйтери та "живі" музиканти;

20:10 – Чому не всі кавер-бенди їдуть в Китай;

23:49 – Як музиканти і фотографи переживали локдаун. Гурт "Двоє в полі". Людина серед чипсів. Диван як місце сили і натхнення.

36:31 – Хто буде на коні в українській музиці найближчим часом. Чому вистрілив "Курган Агрегат" і чому це – унікальне культурне явище;

55:50 – 61:23 Як роками грати одні й ті самі пісні і не втратити розум: шматуючи Валерія Меладзе;

41:20 – Про межу між жартом і мистецтвом. Три гурти, які вплинули на Олександра;

50:56 – Про музику 20-их років: вангуємо якою буде музична індустрія в цьому десятиріччі;