Наш перший локдаун: 10 речей, якякі назавжди змінив карантин

Рік тому ми вперше увійшлли у нову реальність – наш перший карантин. Після такого світ вже не буде таким, як колись. В цьому випуску письменник Артем Падалкін та культурна оглядачка Вероніка Яблонська поговорять про 10 речей, які карантин змінив назавжди.

Ми не знали, що станеться вже третій локдаун, і записали цей випуск буквально напередодні.

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3:20 – Переїхати в Київ і застати його порожнім. Байки про Байкове кладовище.

12:04 – Пандемія як натхнення. Карантин як поштовх для стрибка. Про зміну професії під час локдауну і пошук нових історій та сюжетів у всьому цьому хаосі.

22:16 – Про емпатію до малого бізнесу;

25:09 – Гроші під подушкою – більше не варіант: куди інвестувати під час глобальних криз;

29:46 – "Я не знаю де я буду завтра". Як локдаун змінив наше сприйняття часу і підхід до планування;

32:35 – Сексуальний афганістан;

35:00 – Генеалогічне дерево літератури. Секретні матеріали VS локдаун. Як впорядкувати кашу від прочитаного і побаченого. Як локдаун змінив відношення до культуру.

40:48 – Іпохондрик чи не. Зайнятість в навколомедичній сфері.

43:44 – Екстраверти vs локдаун: хто кого. Про близьких і приватний простір.