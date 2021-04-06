Про письменників з обома півкулями мозку. Літературний подкаст з Поліною Горлач

Сучасний світ потребує від нас вміння поєднувати багато різних навичок. У черговому випуску "Культурного подкасту" говоримо про фантастичну літературу і про вміння поєднувати технічні знання з літературними навичками. Про київський поетичний двіж, молоді таланти і комерційне майбутнє сучасної української літератури: якою вона буде найближчим часом і чого від неї можна очікувати?

У гостях – Поліна Горлач: поетка, редакторка, модератор проєкту "Лікнеп" ("Ліквідація неписьменності"). Поліна активно просуває культуру в маси і – ми впевнені в цьому – робить цей світ кращим.

Слухайте Культурний подкаст на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t

Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1

SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM

1:18 – Не клади всі яйця в один кошик. Як бути SMM, редакторкою і поеткою, бо хто знає, що буде завтра?

4:20 – Хемінгуей теж пісяв у штани: чи потрібна літературі цензура. ЛІКНЕП, або ліквідація неписьменності.

13:00 – Поетична м'ясорубка. Кава за вірш.

16:40 – Поетичний колабораціонізм у Києві. Куди податись молодим талантам. Як організовувати поетичні заходи по-людськи.

24:36 – Чи можна в Україні заробляти поезією. Про Кідрука і Бабкіну. Про літературу як комерційний продукт.

29:13 – З області фантастики: про перспективи сучукрліту. Знову про Кідрука. Дар'я Піскозуб і автори до 30 років (навіть до 25).

34:30 – Про людей з правою і лівою півкулями мозку. Тедді Чан і фільм "Прибуття". Мова – це математика. Герман Гессе і "Гра в бісер";

37:25 – Чому літак літає. Три найкращі українські письменники сучасності. Про Кідрука втрете – і востаннє.

Посилання:

Літературний лікнеп:

https://www.facebook.com/groups/1609570925973306

Соцмережі Поліни:

https://www.facebook.com/PolliGorlach

https://instagram.com/p_olli96

Дар'я Піскозуб:

https://www.facebook.com/daria.piskozub

Фан-сторінка Кідрука:

https://www.facebook.com/kidruk