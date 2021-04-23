Проектування літератури: велике інтерв'ю з Максом Кідруком

Гуманітаріям точні науки даються складно. В той же час історія знає чимало видатних митців, які за фахом були математиками (Льюіс Керролл), фізиками (Артур Кларк) і лікарями (Булгаков, Л.Ф.Селін, А. Конан-Дойль).

В черговому випуску"Культурного подкасту" говоримо про те, як деяким авторам вдається поєднувати наукову достовірність і художню вигадку. В гостях один з авторів, який досяг в цьому певного успіху – Макс Кідрук: автор численних романів, тревелогів та публіцистичних книг.

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3:28 – Про фейкових технарей. Чому багато авторів пише "в стіл".

Чому пише Макс Кідрук.

13:28 – Чи має письменник залишатись голодним?

16:28 – Роздягання, якого не відбулось: книги, які Макс Кідрук написав , але ніколи не видасть.

19:25 – Спойлер алерт "Де немає Бога"! Про політику, цуценят і більш глибокий погляд на прочитане;

27:00 – Як достовірно описати авіакатастрофу в романі;

32:42 – Як відбувається робота над технотрилером. Наскільки ймовірно, що події, викладені в "Боті", відбудуться в реальному житті. Спойлер Алерт! Чому "Задача трьох тіл" Лю Цисіня – це науковий ляп;

42:58 – "Нові темні віки": якими вони будуть;

45:44 – Що не так з генною інженерією. Чому Ілон Маск – не месія;

50:41 – Вікіпедія: fact or fiction. Що спільного між Сергієм Дзюбою і Леонідом Брежневим. Макс Кідрук – не колумніст!

59:24 – Про що буде остання (крайня?) книга Макса Кідрука.