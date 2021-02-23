В шостому випуску "Культурного подкасту" говоримо про сучасне мистецтво – чим воно цінне і чи дійсно "я теж так вмію"?

Культурна оглядачка та психологиня Вероніка Яблонська спілкується з піарницею галереї сучасного мистецтва "Білий Світ" та художницею Олександрою Кришовською про те, як дивитись сучмистецтво та як його розуміти? Як на мистецтво вплинула пандемія? Чи можливо придумати щось нове?

Слухайте у новому випуску "Культурного подкасту".

Instagram "Білого Світу" – https://cutt.ly/8lz4y0F

Слухайте Культурний подкаст на Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1 SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM

00:00 – Що таке сучасне мистецтво?

06:10 – Банан і скотч. Як розуміти і чим цінно

10:00 – Що робити, коли приходиш в галерею і бачиш дивні неясні речі

13:00 – Які емоції в нас може викликати сучасне мистецтво

16:10 – Найсильніші емоції Олександри від мистецтва за 2020 рік

18:00 – Як пандемія вплинула на мистецтво

24:00 – Сучасне мистецтво і сексизм – кого дискримінують

28:00 – Кого найчастіше можна зустріти в галереях

31:00 – Чи може кожен займатись мистецтвом

35:30 – Неймовірна історія художниці Джудіт Скотт

41:20 – Чи лікує мистецтво – досвід Олександри

45:30 – Чому варто ходити в галереї сучасного мистецтва