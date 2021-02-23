В шостому випуску "Культурного подкасту" говоримо про сучасне мистецтво – чим воно цінне і чи дійсно "я теж так вмію"?
Культурна оглядачка та психологиня Вероніка Яблонська спілкується з піарницею галереї сучасного мистецтва "Білий Світ" та художницею Олександрою Кришовською про те, як дивитись сучмистецтво та як його розуміти? Як на мистецтво вплинула пандемія? Чи можливо придумати щось нове?
Слухайте у новому випуску "Культурного подкасту".
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00:00 – Що таке сучасне мистецтво?
06:10 – Банан і скотч. Як розуміти і чим цінно
10:00 – Що робити, коли приходиш в галерею і бачиш дивні неясні речі
13:00 – Які емоції в нас може викликати сучасне мистецтво
16:10 – Найсильніші емоції Олександри від мистецтва за 2020 рік
18:00 – Як пандемія вплинула на мистецтво
24:00 – Сучасне мистецтво і сексизм – кого дискримінують
28:00 – Кого найчастіше можна зустріти в галереях
31:00 – Чи може кожен займатись мистецтвом
35:30 – Неймовірна історія художниці Джудіт Скотт
41:20 – Чи лікує мистецтво – досвід Олександри
45:30 – Чому варто ходити в галереї сучасного мистецтва