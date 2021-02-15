"Девід Бові. Історія людини з зірок". В гостях Подкасту – Денис Іванов

Нове кіно! "Девід Бові. Історія людини з зірок". В гостях Подкасту Про серіали та кіно – Денис Іванов голова кінопрокатної компанії "Артхаус Трафік" та дистриб`ютор фільму.



В цьому випуску Подкасту про серіали та кіно ми говоримо про нову стрічку, яка стартує в український прокат "Девід Бові. Історія людини з зірок". До нас в гості прийшов Денис Іванов, голова кінопрокатної компанії "Артхаус Трафік" та дистриб`ютор фільму.



"Девід Бові: Історія людини з зірок" – це біографічний фільм про британського – рок музиканта. Про його подорож Америкою – та події які зробили його знаменитим. Чому варто іти в кіно – в нашому пОдкасті.



Ведуча подкасту Наталя Тімуршина та гість Денис Іванов поговорили про анонси нових українських фільмів, чим відрізняється озвучка від дубляжу, та байопіки про музикантів.



Детальніше про компанію Дениса Іванова можна почитати тут.



Слухайте Подкаст про Серіали та кіно на: Apple Podcasts, SoundCloud.



00:00 – Про компанію Артхаус Трафік.

04:00 – Які фестивалі кіно стартують в Україні найближчим часом?

05:00 – Як карантин вплинув на український кінопрокат?

6:00 – Анонс стрічки "Погані дороги" "Bad Roads" Наталки Ворожбит?

11:00 – Хто такий Девід Бові?

12:00 – Хто зі знаменитостей у 2021 повторює ефектні образи Девіда Бові?

16:00 – Про акторів кіно: Джонні Флінн, Джена Мелоун та режисера Гебріела Ренджа

18:00 – Оцінка музичній драмі про Девіда Бові від Дениса Іванова

19:00 – Які байопіки про музикантів ще подивитись?

20:00 – Чим озвучка відрізняється від дубляжу?