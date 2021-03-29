Джоні Депп йде з кіно?! Актор продовжує боротьбу за повернення в кіноіндустрію! А поки скандали навколо Деппа не вчухають – в новому випуску подкасту Про серіали та кіно разом з ведучою Наталі Тімуршиною пригадуємо культові ролі кумира мільйонів.

Слухайте Подкаст про серіали та кіно на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/klPrWkt

Google Podcasts – https://cutt.ly/olPrSlU

SoundCloud – https://soundcloud.com/segodnya_ua

00:00 Коли вийде остання стрічка з Джоні Деппом

05:00 Чому Джоні Депп йде з кіно

08:00 Кращі фільми з Джоні Деппом за останні 20 років. "Пірати Карибського моря. Джек Горобець"

10:00 Назад у 90-ті. Стрічка "Плакса"

12:00 "Едвард Руки – Ножиці" американський фантастичний фільм Тіма Бертона. Персонажі Джоні Деппа.

15:00 "Мрії Арізони" Еміра Кустуріци

16:00 "Ед Вуд" "Найгірший режисер усіх часів"

18:00 "Небіжчик" "Мрець" Dead Man 1995 рік режисер Джимм Джармуш. Чому Деп взявся за цей проєкт.

20:00 "Страх і ненависть в Лас-Вегасі"

1998 рік – Комедія. Роуд-муві.

21:00 "Сонна лощина" з Джоні Деппом.

22:00 "Таємне вікно" – за оповіданням Стівена Кінга.

23:00 "Чарлі та шоколадна фабрика". Дива навколо Віллі Вонка та Джоні Деппа – хто кому протилежність

24:00 "Суінні Тодд. Демон-перукар з Фліт-стріт". Мюзикл. Трилер. Перший "Золотий Глобус" Джоні Деппа.

25:00 "Похмурі тіні" – жах з елементами комедії 2012 року режисера Тіма Бертона.

27:00 "Ромовий щоденник": Оце так поіздка!

30:00 Стрічка "Турист" кінодует Джоні Депп – Анджеліна Джолі

33:00 Гра – тест "Який ви персонаж Джоні Деппа"

36:00 Про характер – Джеймса Баррі – з фільму "Чарівна краіна" Марка Форстера