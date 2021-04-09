Фільмотерапія. Як насолоджуватись переглядом кіно?

"Фільмотерапія" – тема нового випуску подкасту Про серіали та кіно. Наталя Тімуршина разом з ведучою каналу "Україна" та "Україна 24" Ольгою Грицик поговорили про естетику та душевну насолоду від кіно. Про його магічний вплив на наші відчуття, почуття й думки.

Слухайте Подкаст про серіали та кіно на:

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00:00 – Фільми, зняті з бездоганним смаком від Ольги Грицик

05:00 "Одного разу в Голлівуді" Квентін Тарантіно рік 2019

07:00 Стрічка режисера Бернардо Бертолучі "Мрійники" та "Останнє танго в Парижі" рік 1972

10:00 Картина Касабланка режисер Майкл Кертіс рік 1942

10:00 Фільми для естетів:

"Величний шоумен" режисер Майкл Грейсі- рік 2017

"Принцеса Монако" рік 2014 режисер Олів'є Даан

"Великий Гетсбі" рік 2013 режисер Баз Лурманн

"МИ. Віримо у кохання" рік 2011 режисерка Мадонна

"Гордість і упередження" рік 2005 режисер Джо Райт

14:00 Вгадуємо кіно – за описами, сценами, подіями та діалогами. Ми готові! …І це кіно,

"Я обслуговував англійського короля" режисера Їржі Менцеля рік 2006

16:00 Жасмін – Життєствердний польський фільм режисера Яна Якуба Кольського рік 2016

35:00 Як розуміти кіно і отримувати задоволення від перегляду – поради від зірки.

23:00 Вдома – чи на великому екрані? Коли в останнє Ольга Грицик була у кінотеатрі – та на якій картині? Враження та післясмак.

25:00 Якщо опинится у кіно, то- якому кіно. Які отримувала кіно-пропозиціі Ольга Грицик. І чи готова зніматися у кіно – зараз.

30:00 Література і кінематограф – чи конкуренти? Дивитися кіно чи читати книгу.

45:00 Ексклюзивна тест – гра "Який тобі підходить фільм" – з зірковою телеведучою Ольгою Грицик